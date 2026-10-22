Corte de agua el 23 de octubre: revisa qué distritos de Lima se verán afectados y en qué horarios

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo corte del servicio de agua potable se efectuará el viernes 23 de octubre. Conoce qué distritos de Lima se verán afectados de forma temporal, según el cronograma de Sedapal. ¿Tu zona está en la lista? ¿A qué hora será la interrupción?

¿Por qué habrá corte de agua en distritos de Lima?

Sedapal precisó en su reporte, compartido en su canal de difusión de WhatsApp, que el corte de agua responde a trabajos de mantenimiento preventivo como empalmes de tuberías, limpieza de reservorios y otras acciones técnicas que tienen como objetivo seguir optimizando el suministro y garantizar la continuidad del servicio distribuido en distintos puntos de la capital.

En ese marco, aconseja a los usuarios revisar con anticipación la programación para verificar si su hogar o negocio se verá afectado con el corte de agua programado en distintas zonas de Lima. Asimismo, la empresa destaca que la medida se efectuará en horarios diferfenciados.

Lista de zonas afectadas y horarios, según Sedapal

Para identificar a tiempo los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de Lima por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en la capital, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, las zonas que se verán afectadas el viernes 23 de octubre:

En El Agustino

Desde las 9:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en Asoc. Las Lomas del Bosque, asoc. de Vivienda Cahuide, asoc. de Vivienda Santa Mary, asoc. de Vivienda El Bosque, asoc. de Vivienda Las Lomas de Rosales, A. H. Las Cataratas.

Áreas afectadas en Carabayllo

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p. m. en A. H. Juan Pablo II Ampliación, asoc. de Propietarios de Vivienda Santa Lucía I etapa, Centro Poblado San Lorenzo, programa Viv. San Diego de Carabayllo II etapa - sector 378.

Recomendaciones ante el corte de agua el 23 de octubre

Si identificaste que tu hogar está dentro del cronograma del corte de agua programado para el viernes 23 de octubre, Sedapal aconseja almacenar agua con anticipación en recipientes limpios y con tapa, priorizar su uso para consumo humano e higiene, evitar lavar vehículos o veredas durante esos días y mantenerse informado a través de los canales oficiales de la empresa.

Además, pone a la disposición de sus usuarios, el número del Aquafono (01) 317-8000 para atender consultas por servicio, recibos de pago, falta de agua, temas operativos o en caso el servicio no se vea restablecido en el horario programado.

Revisar el cronograma del corte de agua programado pro Sedapal, te permitirá anticiparte a la medida y tomar tus precauciones. Hasta el cierre de esta nota, al menos dos distritos de Lima se verán afectados. Ten en cuenta que la lista puede variar conforme pasen las horas.