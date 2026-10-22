Corte de LUZ el 23 de octubre en Lima y Callao: revisa los distritos, horarios y zonas afectadas

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Pluz Perú informa que habrá un nuevo corte de luz programado para el viernes 23 de octubre. Conoce qué distritos de Lima y el Callao se verán afectados y en qué horarios. ¿Tu zona está en la lista?

Pluz Perú anuncia corte de luz en sectores de Lima y Callao

El viernes 23 de octubre, la empresa Pluz Perú interrumpirá el servicio eléctrico en diversos sectores de la capital y del primer puerto del Perú. De acuerdo al comunicado, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento preventivo de la infraestructura eléctrica.

Pluz Perú precisa que los cortes anunciados no implican una suspensión general en todos los sectores de cada distrito de Lima y el Callao, sino en determinadas calles, urbanizaciones, manzanas y asentamientos humanos, por ello se aconseja a los usuarios revisar el cronograma y tomar medidas previsionales desde ya.

Asimismo, se destaca en el comunicado de Pluz Perú, que el corte de luz será en horarios específicos este viernes. Para anticiparte a la medida y saber a tiempo si tienes un corte programado este fin de semana, haz clic en el siguiente ENLACE de Pluz Perú.

¿En qué distritos no habrá luz el 23 de octubre? Zonas y horarios

A continuación te detallamos qué zonas de Lima y el Callao no tendrán electricidad este viernes 23 de octubre:

Áreas afectadas en Lima Cercado

Desde las 9:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en jr. Apurímac cdras. 3, 4, av. Nicolás de Piérola cdras. 11, 12, jr. Cotabambas cdras. S/N, 2, jr. Azángaro cdras. 7, 8, 9, jr. Puno cdra. 4, jr. Sandía cdra. 1, jr. Inambari cdra. 2, jr. Colmena cdra. 11, jr. Lampa cdra. 9, A. H. 10 de Octubre mz. 01.

En Comas

Áreas donde será el corte de luz el 23 de octubre.

En el Callao

Desde las 8:30 a. m. hasta las 6:30 p. m. en av. Pacasmayo cdras. 4, 5, calle Misionero Abad cdra. 2, Paseo de los Franciscanos cdras. 4, 5, Parque El Rosedal cdra. 2.

Sectores sin electricidad en Carabayllo

Programación de corte de luz.

En San Martín de Porres

Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en Pro. Viv. Las Poncianas mzs. A, B, C, D, E, asoc. Brisas de Sta. Rosa I Etp. mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, asoc. Monte Azul mzs. A, B, C, asoc. Monte de Los Olivos mz. F, asoc. San Francisco mz. A, Pro. Viv. Señor de Los Milagros de Oquendo mzs. I, J, asoc. Viv. Sta. María del Valle mzs. C, D.

en Pro. Viv. Las Poncianas mzs. A, B, C, D, E, asoc. Brisas de Sta. Rosa I Etp. mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, asoc. Monte Azul mzs. A, B, C, asoc. Monte de Los Olivos mz. F, asoc. San Francisco mz. A, mzs. I, J, asoc. Viv. Sta. María del Valle mzs. C, D. Desde las 9:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en asoc. Viv. Filadelfia mzs. B, C, E, E Prima, E1, F, G, I, J, asoc. Viv. San Remo II mzs. I, K, asoc. Viv. Las Begonias de Sta. Rosa mzs. E, E Prima, E1, F, asoc. Viv. San Remo II mz. K.

Corte de luz en San Juan de Lurigancho

Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en A. H. 5 de Noviembre mzs. M5, M6, M7, M8, N5, N6, N7, N8, N9, O4, O5, O6, O7, O8, av. Próceres de la Independencia cdras. 40, 41, 42, 43, A. H. Jaime Zubieta Calderón mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, A. H. Horacio Zevallos Gamez mzs. M5, M6, M7, M8, A. H. El Heraldo mzs. A, B, A. H. Jesús A. Paez mz. IJ15, Coop. Viv. Huancaray mz. M, Pro. Ciudad Mcal. Andrés A. Cáceres mzs. M5, M6, M7, M8, N5, N6, N7, N8, N9, O4, O5, O6, O7, O8.

hasta las 6:00 p. m. en A. H. 5 de Noviembre mzs. M5, M6, M7, M8, N5, N6, N7, N8, N9, O4, O5, O6, O7, O8, av. Próceres de la Independencia cdras. 40, 41, 42, 43, A. H. Jaime Zubieta Calderón mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, A. H. Horacio Zevallos Gamez mzs. M5, M6, M7, M8, A. H. El Heraldo mzs. A, B, A. H. Jesús A. Paez mz. IJ15, mz. M, Pro. Ciudad Mcal. Andrés A. Cáceres mzs. M5, M6, M7, M8, N5, N6, N7, N8, N9, O4, O5, O6, O7, O8. Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. en av. El Bosque 837.

Así que si tenías pensado hacer uso del servicio eléctrico el viernes 23 de octubre, sería ideal conocer primero qué distritos se verán afectados con el corte de luz programado para el 23 de octubre.