Corte de AGUA el 8 de octubre: ¿en qué distritos de Lima será la interrupción temporal del servicio?

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sedapal anunció que tiene programado un nuevo corte temporal del servicio de agua potable programado para el jueves 8 de octubre. Conoce qué distrito de Lima se verán afectados.

¿Por qué será el corte de agua, según Sedapal?

El corte de agua programado para el jueves 8 de octubre es una de las consultas más realizadas por la ciudadanía. De acuerdo al último reporte de Sedapal, a través de su canal de difusión de WhatsApp, la interrupción del servicio será temporal y en zonas específicas de la capital.

Asimismo, la empresa precisa que el corte responde a los trabajos de mantenimiento preventivo, limpieza de reservorios, empalmes y otras labores destinadas a garantizar el adecuado funcionamiento de la infraestructura de agua potable.

Sedapal insta a sus usuarios a tomar medidas previsionales y revisar su plataforma oficial para consultar las zonas que presentan interrupciones o que tendrán próximas suspensiones del servicio en Lima.

¿Qué distritos de Lima tendrá corte de agua?

Para identificar a tiempo los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de Lima por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en la capital, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, las zonas que se verán afectadas el jueves 8 de octubre:

Áreas afectadas en La Molina

Desde las 12 m. hasta las 11:50 p. m. en urb. Club Campestre La Laguna , urb. Las Lagunas de La Molina. Cuadrante: av. La Laguna, calle La Quebrada, calle Los Álamos, calle El Refugio, calle El Pinar.

hasta las 11:50 p. m. en urb. , urb. Las Lagunas de La Molina. Cuadrante: av. La Laguna, calle La Quebrada, calle Los Álamos, calle El Refugio, calle El Pinar. Desde la 1:00 p. m. hasta las 11:50 p. m. en urb. Las Colinas de La Molina, urb. La Capilla, urb. Portada del Sol II etapa, asoc. Vivienda Ventracom Super Manzana U4, asoc. Vivienda Ventracom Super Manzana U3, urb. Las Colinas, afecta al CR-247, CR-248 y CR-249.

Recomendaciones ante el corte de agua el 8 de octubre

Si tu zona aparece en la programación del corte de agua para el jueves 8 de octubre, lo recomendable es almacenar previamente una cantidad suficiente de agua para las actividades básicas del hogar. También es conveniente utilizar el recurso de manera responsable mientras dure la interrupción.

Asimismo, Sedapal les recuerda a la ciudadanía que está disponible el número del Aquafono (01) 317-8000, para atender consultas de los usuarios y registrar reportes relacionados con eventuales inconvenientes en el servicio. Finalmente, recuerda que el cronograma puede variar dependiendo del tipo de intervención.

En resumen, los usuarios de Lima deben mantenerse atentos al cronograma del corte de agua programado por Sedapal para este jueves 8 de octubre, ya que las interrupciones pueden variar según la zona.