Corte de AGUA en Lima el 7 de octubre: ¿en qué distritos será la interrupción temporal del servicio?

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Anuncian nuevo corte temporal del servicio de agua potable en distritos de Lima. Conoce qué zonas se verán afectadas por la interrupción temporal programada para el miércoles 7 de octubre, según el cronograma de Sedapal.

Corte de agua el 7 de octubre: motivo de la interrupción

El 7 de octubre se efectuará una nueva suspensión temporal del servicio de agua potable, según Sedapal. De acuerdo al comunicado de Sedapal, el corte responde a labores de mantenimiento preventivo como limpieza de reservorios, empalmes de tuberías y otras acciones que tienen como objetivo seguir optimizando el suministro.

En ese marco, la empresa insta a sus usuarios a tomar medidas preventivas como almacenar agua en recipientes limpios con anticipación, además de tomar en cuenta el número del Aquafono (01) 317-8000, para atender consultas de los usuarios y registrar reportes relacionados con eventuales inconvenientes en el servicio.

¿En qué distritos de Lima será el corte de agua? Horarios

Para identificar a tiempo los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de Lima por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en la capital, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, las zonas que se verán afectadas el miércoles 7 de octubre:

En Villa María del Triunfo

Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en P. J. Virgen de Lourdes, sector Quillabamba comité 54, sector Los Molinos, Angamos, urb. Nueva Esperanza, A. H. Chavín de Huántar, A. H. Villa Los Heraldos Negros, A. H. Ramón Castilla, A. H. Santa Cruz, A. H. Villa Los Heraldos Negros Ampliación comité 32, P. J. El Porvernir, A. H. 25 de Diciembre, A. H. Tres Marías, A. H. El Porvenir.

Sedapal también informó que el corte del servicio de agua potable en Villa María del Triunfo también afectará los siguientes sectores que se muestran en la imagen:

Sectores de VMT afectados por el corte de agua.

Áreas afectadas en San Juan de Lurigancho

Interrupción del servicio de agua potable en SJL.

En Independencia

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p. m. en P. J. 06 de Julio comité 13, A. H. 6 de Julio comité 11 y 12, A. H. 3 de Junio, A. H. José C. Mariátegui, A. H. San Camilo, A. H. San Juan de Dios, A. H. Santa Cruz, A. H. Virgen del Carmen I, P. J. 6 de Junio, P. J. San Albino, P. J. Villa El Carmen, U. Pop. El Ermitaño.

Sectores afectados en Lurigancho

Desde la 1:00 p. m. hasta las 11:50 p. m. en urb. Los Girasoles de Huampaní parte baja y alta.

En ese sentido, si tenías pensado hacer uso del recurso hídrico el miércoles 7 de octubre, lo ideal es revisar primero el cronograma de Sedapal para verificar si tu distrito se verá afectado con el corte de agua programado para ese día.