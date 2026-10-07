Corte de LUZ el 7 y 8 de octubre: lista de distritos de Lima y Callao afectados y horarios

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Pluz Perú programó un corte de luz para este 7 y 8 de octubre en determinados distritos de Lima y el Callao. Conoce el horario y la ubicación exacta de la interrupción del servicio eléctrico.

Cronograma de corte de luz: ¿por qué será la interrupción?

De acuerdo al comunicado de Pluz Perú, el corte de luz programado para el miércoles 7 y jueves 8 de octubre se da como parte de los trabajos que la empresa realiza para el mantenimiento y ampliación de su sistema eléctrico.

En ese sentido, la empresa pide la comprensión de sus usuarios y tomar medidas previsionales para aminorar el impacto de no contar con electricidad por determinadas horas. Recuerda que el corte no será en un distrito en su totalidad sino en zonas específicas como calles, urbanizaciones, manzanas y asentamientos humanos.

Corte de luz el 7 de octubre: ¿en qué distritos?

Para saber a tiempo si tienes un corte programado esta semana, haz clic en el siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos qué zonas de Lima y el Callao no tendrán electricidad el miércoles 7 de octubre:

Sectores afectados en San Miguel

Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. en calle Ausangate cdra. 6, av. De Los Precursores cdras. 5, 6, 7, calle Pacamarca cdra. 2, calle Villac Umo cdra. 1, av. Elmer Faucett cdra. 3, calle Chinchaysuyo cdras. 2, 3, calle Cayrucachi cdras. 2, 3, calle Collagate cdra. 6, calle Huandoy cdras. 5, 6, jr. Incahuasi cdra. 2, calle Pumacurco cdra. 2, psje. Túpac Amaru cdra. 1.

En San Martín de Porres / Los Olivos

Corte de luz en SMP y Los Olivos el 7 de octubre: áreas afectadas.

En el Rímac y San Juan de Lurigancho

Corte de luz en Rímac y SJL.

En Ventanilla

Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. en A. H. Cosmovisión mzs. A, B, C, D, E, F, G, M, N, A. H. 4 Suyos mzs. D, E, I, J, L, A. H. Apacop mzs. A, B, C, L, M, P, asoc. Pro. Viv. Construcción Civil mzs. D, Q.

En San Antonio de Chaclla

Desde la 1:00 p. m. hasta las 2:00 p. m. en asoc. de Pob. El Cercado del anx. 22 de Jicamarca mzs. E1, E2, X, XA, agrup. Fam. Sol Naciente Las Vegas mz. I, La Quebrada de Canto Grande sct. El Cercado mz. E1, A. H. Las Praderas de Jicamarca mz. E1.

¿Dónde habrá corte de luz el 8 de octubre?

Pluz Perú también reveló que el corte de luz está programado para el jueves 8 de octubre en las siguientes zonas de Lima y el Callao:

Áreas afectadas en Lima

Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. en av. Los Materiales con Ca. Víctor Reynel.

Ante el anuncio de corte de luz programado para el 7 y 8 de octubre por Pluz Perú, se aconseja revisar el cronograma para revisar los distritos que se encuentran dentro de la lista de interrupción temporal del servicio.