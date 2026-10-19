Corte de agua en distritos de Lima el 20 de octubre: ¿cuáles son las zonas afectadas, según Sedapal?

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo corte temporal del servicio de agua potable sorprenderá a los vecinos de algunos distritos de Lima el 20 de octubre. Conoce cuáles son las zonas exactas donde se efectuará la interrupción y en qué horarios, según la programación de Sedapal.

Anuncian corte de agua el 20 de octubre: ¿cuál es el motivo?

Algunas zonas de Lima experimentan una interrupción programada en el servicio de agua potable debido a trabajos de mantenimiento en el sistema de almacenamiento. ¿Con qué objetivo? Pues bien, según el comunicado de Sedapal, se busca seguir optimizando la infraestructura de abastecimiento en distintos puntos de la capital.

En ese marco, recomienda a los ciudadanos de las áreas afectadas tomar previsiones con anticipación para reducir el impacto de esta suspensión temporal el martes 20 de octubre.

Se aconseja almacenar el recurso hídrico desde ya en recipientes limpios y revisar el cronograma donde se especifican los horarios y las zonas exactas donde se ejecutará el corte de agua.

Lista de distritos de Lima donde será el corte de agua

Para conocer a tiempo los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de Lima por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en la capital, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, las zonas que se verán afectadas el martes 20 de octubre:

Corte de agua en Chaclacayo

Desde las 7:00 a. m. hasta las 7:00 p. m. en urb. El Cuadro (afecta al R2 - R3 - R4 - R5).

En Villa María del Triunfo

Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en P. J. José Gálvez, A. H. Programa Municipal de Vivienda Los Ángeles, A. H. Alberto Fujimori Fujimori, A. H. Ampl. San Pedro Comité Vecinal Virgen del Carmen Comedor San Miguel, Villa Poeta B II, A. H. Santa Teresita parcela B. Sedapal también precisa que el corte de agua en este distrito afectará los sectores que se precisan en la siguiente imagen:

Sectores afectados por el corte de agua.

En Villa El Salvador

Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en urb. Pachacámac, 1ra etapa, 2da etapa, sector 1 barrio 1, sector 2 barrio 1 4ta etapa, asoc. Cristo Pachacamilla, A. H. Los Portales, A. H. Naciones Unidas, A. H. Presidencia de la República, asoc. de Viv. El Ferroviario.

Áreas afectadas por interrupción temporal del servicio.

En Pueblo Libre

Desde las 10:00 a. m. hasta las 10:00 p. m. en Cercado, urb. Cercado, urb. Sanidad PNP, urb. Oyague. Cuadrante: av. Sucre, av. Rosa Toledo, av. San Martín, calle de los Heros, av. Nicolás Alcázar, av. Brasil, av. La Marina.

En Chaclacayo

Desde las 11:00 a. m. hasta las 11:00 p. m. en urb. El Cuadro mzs. M-N, calle B-C, PS 8-15-23-24-25.

Corte de agua en San Luis

Cronograma de corte de agua.

Sin agua por horas en el Rímac

Desde las 12:00 m. hasta las 8:00 p. m. en habilitación urbana La Alameda del Rímac 1ra etapa.

En Miraflores

Desde las 12:00 m. hasta las 11:00 p. m. en urb. Miraflores. Cuadrante: av. José Pardo, av. Comandante Espinar, av. Angamos Oeste, calle Gral. Borgoño, calle 2 de Mayo, av. Arequipa.

Sedapal anunció que el corte temporal del servicio de agua potable programado para el 20 de octubre afectará a al menos ocho distritos de Lima. Se aconseja revisar la programación, ya que las zonas podrían variar, así como los horarios.