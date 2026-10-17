Sedapal anuncia corte de agua el 18 y 19 de octubre: ¿qué distritos de Lima se verán afectados?

17/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sedapal anuncia que habrá corte temporal del servicio de agua potable programado para el domingo 18 y lunes 19 de octubre. Conoce qué distritos de Lima se verán afectados por determinadas horas.

¿Por qué será el corte de agua en distritos de Lima?

Sedapal precisó qué zonas específicas de la capital se verán afectadas con un corte de agua que responde a los trabajos de mantenimiento preventivo que tienen programados para mejorar la infraestructura de abastecimiento.

En ese marco, recuerda a sus usuarios a tomar medidas previsionales como el almacenamiento anticipado del recurso hídrico y tener en cuenta el número del Aquafono (01) 317-8000, para cualquier duda sobre su suministro.

Sin servicio de agua potable el 18 de octubre: distritos y horarios

Para identificar a tiempo los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de Lima por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en la capital, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, las zonas que se verán afectadas el domingo 18 de octubre:

Sectores afectados en La Molina

Desde las 9:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. en urb. Las Lomas de La Molina Vieja, conjunto residencial Alameda I. Asimismo, Sedapal precisó que habrá interrupción temporal del servicio en este mismo distrito, pero desde las 9:00 a. m. hasta las 11:00 p. m. y desde la 1:00 p. m. hasta las 11:50 p. m. en las zonas que se detallan en la imagen:

Zonas sin agua temporalmente el 18 de octubre.

En Santa Anita

Desde las 9:00 a. m. hasta las 11:00 p. m. entre av. de la Cultura, Carretera Central, av. Colectora Industrial, av. Huancaray, urb. Los Chancas de Andahuaylas.

Sin agua por horas en Ate

Desde las 9:00 a. m. hasta las 11:00 p. m. en urb. Mayorazgo, urb. La Merced.

Corte de agua el 19 de octubre: programación de Sedapal

Sedapal también reportó, de manera preliminar, que el corte de agua también se efectuará el lunes 19 de octubre, pero en los siguientes distritos de la capital. Recuerda que el cronograma puede variar dependiendo del tipo de intervención:

En Ate

Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en A. H. Huaycán zona N, asoc. de Productores San Martín de Porres mzs. A, B, C, D UCV-270, UCV-177, UCV-177B, UCV-177C, UCV-175B, UCV-175C.

Interrupción en San Juan de Miraflores

Corte de agua.

Sin servicio temporalmente en Villa María del Triunfo

Programación de corte de agua de Sedapal.

En Independencia

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p. m. en A. H. 3 de Junio, A. H. José C. Mariátegui, A. H. San Camilo, A. H. Villa El Ángel, A. H. El Volante comité 3, asoc. Choferes del Perú, P. J. Cruz de Mayo, P. J. 6 de Julio, P. J. La Melchorita, P. J. El Milagro de la Confraternidad, P. J. San Albino, P. J. Villa El Carmen, P. J. El Volante, U. Pop. El Ermitaño, urb. José Gálvez, urb. Las Violetas.

Sedapal recomienda a sus usuarios revisar el cronograma e identificar qué distritos de Lima se verán afectados con el corte de agua programado para el 18 y 19 de octubre.