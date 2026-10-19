Corte de luz en Lima y el Callao el 20 de octubre: horarios y distritos afectados, según Pluz Perú

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo corte de luz sorprenderá a vecinos de Lima y el Callao. Conoce qué distritos se verán afectados con la interrupción temporal del servicio programado para el martes 20 de octubre, y los horarios, según Pluz Perú.

Sin servicio eléctrico el 20 de octubre: ¿cuál es el motivo?

A través de su página oficial, Pluz Perú anunció que habrá una nueva interrupción temporal del servicio eléctrico el martes 20 de octubre en algunos sectores de la capital. La empresa precisó que el corte responde a trabajos de mantenimiento preventivo con el objetivo de seguir optimizando el suministro y evitar averías futuras en la red.

En ese marco, aconseja a sus usuarios tomar medidas previsionales y revisar el cronograma para identificar a tiempo si su vivienda o negocio se verá afectado. Recuerda que el corte de luz no será en un distrito en su totalidad, sino en determinadas zonas, calles, urbanizaciones, manzanas y asentamientos humanos, en distintos horarios dependiendo del tipo de intervención.

Corte de luz en distritos de Lima y Callao: zonas y horarios

Para saber a tiempo si tienes un corte programado esta semana, haz clic en el siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos qué zonas de Lima y el Callao no tendrán electricidad el martes 20 de octubre:

En Lima Cercado

Desde las 00:00 hasta las 10:00 p. m. en jr. Andahuaylas cdra. 6, av. Abancay cdra. 3, jr. Ayacucho cdra. 4, jr. Ucayali cdra. 7, jr. Huallaga cdras. 4, 6, 7, jr. Callao cdra. 6, jr. El Derecho cdra. 6, jr. Titicaca cdra. 4.

Sin servicio eléctrico en Huacho

Pluz Perú anunció que el comunicado que el corte de luz también será programado en Huacho. En ese sentido, te revelamos qué zonas no contarán con servicio eléctrico desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.:

Áreas sin luz en Huacho.

Sectores afectados en San Miguel

Desde las 10:00 a. m. hasta las 11:30 a. m. en urb. San Miguel av. Arica cdras. 1, 2, av. Bertolotto cdra. 2, av. Federico Gallesi cdra. 2, jr. San Miguel cdra. 2, calle San Martín cdras. 1, 2, jr. Diego de Agüero cdra. 4, jr. Federico Monasterio cdra. 6, jr. Alfonso Ugarte cdra. 6 jr. Yungay cdras. 3, 4.

Interrupción del servicio en Magdalena del Mar

Sectores afectados por el corte de luz.

En Puente Piedra

Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. en lotización industrial I etapa mz. J1, av. Panamericana Norte mz. I1, kms. 29, 30 hospital SISOL.

Corte en Los Olivos

Áreas afectadas por interrupción del servicio eléctrico.

En San Juan de Lurigancho

Desde las 9:30 a. m. hasta las 4:30 p. m. en urb. Canto Rey mz. A, B, I, J, K, jr. Río Huallaga cdra. 5, mz. O, jr. Río Huaura cdras. 4, 5, jr. Río Santa Fe cdra. 4, mz. TI, asoc. Pro. Viv. Garagay mz. B, J, G1.

En resumen, Pluz Perú anuncia que habrá corte de luz el martes 20 de octubre en al menos siete distritos de Lima y el Callao, entre ellos: San Juan de Lurigancho, Los Olivos, Puente Piedra, Huacho, Magdalena del Mar, San Miguel y Lima Cercado.