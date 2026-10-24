Corte de LUZ el 25 de octubre: ¿cuáles son los distritos, las zonas afectadas y horarios?

24/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Habrá corte de luz este domingo 25 de octubre? Conoce qué distritos se verán afectados con la interrupción temporal del servicio programado por las empresas Pluz Perú e Hidrandina. ¿Tu zona está en la lista?

¿Por qué será el corte de luz el 25 de octubre?

Si tenías pensado hacer uso de algún electrodoméstico en casa este domingo, sería ideal identificar primero si tu hogar o negocio está dentro de la lista de la programación del corte de luz de las empresas Pluz Perú, empresaencargada de la distribución de energía eléctrica en Lima y el Callao: e Hidrandina, empresa responsable de la distribución eléctrica en el norte del país.

De acuerdo al comunicado, la interrupción del servicio eléctrico programado para el domingo 25 de octubre responde a trabajos de mantenimiento preventivo que tienen como objetivo seguir optimizando el suministro y evitar averías futuras.

En ese marco, ambas instituciones instan a sus respectivos usuarios tomar medidas previsionales para aminorar el impacto de no contar con electricidad por determinadas horas. Asimismo, recuerda que el corte de luz no será en un distrito en su totalidad, sino en zonas específicas.

Corte de luz en Lima y Callao: zonas afectadas y horarios

Para anticiparte al corte de luz y saber si tienes una interrupción del servicio programado para este fin de semana, puedes acceder al siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos qué zonas de Lima y el Callao no tendrán electricidad el domingo 25 de octubre:

Áreas afectadas en San Juan de Lurigancho

Desde las 9:00 a. m. hasta las 7:00 p. m. en Las Lomas FTE. 763. Esq. Santuario (SED1373).

Distritos afectados por corte de luz en La Libertad y Áncash

Por otro lado, la empresa Hidrandina, a través de su página oficial, reveló qué distritos de La Libertad y de Áncash se verán afectados con la interrupción temporal del servicio eléctrico para el domingo 25 de octubre. Entre ellos:

En La Libertad

Desde las 8:00 a. m . hasta las 5:00 p. m. en Chicama/Ascope: sectores de Sausal, Salinar, Quemazón, Pampa de Jaguey, La Botella.

. hasta las 5:00 p. m. en Chicama/Ascope: de Sausal, Salinar, Quemazón, Pampa de Jaguey, La Botella. Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en Trujillo: urb. San Miguel; urb. Girasoles De San Isidro, urb. Alto Mochica. Asimismo, el corte de luz será en el mismo horario en el distrito Esperanza: av. Metropolitana, A. H. Indoamericano y Florencia de Mora: Barrio 09 y 10 y A. H. Luis Alva Castro.

En Áncash

Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. en Pallasca. También el corte afectará el distrito de Santiago de Chuco, así como de Cabana.

Así que recuerda que habrá corte de luz el domingo 25 de octubre en determinadas zonas del país, por lo que se aconseja tomar tus precauciones si identificas que tu vivienda se verá afectada.