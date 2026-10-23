Corte de luz en Lima y Callao el 24 de octubre: ¿qué distritos se verán afectados y en qué horarios?

23/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Te quedarás sin electricidad este sábado, 24 de octubre? Conoce qué distritos de Lima y el Callao se verán afectados con el corte de luz programado por la empresa Pluz Perú y en qué horarios.

Corte de luz el 24 de octubre: ¿cuál es el motivo, según Pluz Perú?

Pluz Perú precisó que el corte de luz afectará distintos sectores de Lima y el Callao debido a trabajos de mantenimiento preventivo que se efectuarán con el objetivo de seguir optimizando el suministro y evitar averías futuras.

Es importante tener en cuenta que la interrupción del servicio eléctrico será en determinadas horas y que no afectará a todo un distrito, sino a calles, avenidas, urbanizaciones, asociaciones de vivienda y manzanas específicas.

En caso identifiques que tu hogar o negocio está dentro del cronograma de corte de luz programado se aconseja tomar medidas previsionales desde ya.

¿En qué distritos de Lima y el Callao será el corte de luz?

Para saber a tiempo si tienes un corte programado este fin de semana, haz clic en el siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos qué zonas de Lima y el Callao no tendrán electricidad el sábado 24 de octubre:

En San Juan de Lurigancho

Desde las 9:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. en asoc. Prop. Urb. San Carlos mzs. F1, G1, I1, S1, X1, av. Próceres de la Independencia cdras. 26, 27, asoc. Viv. Jorge Basadre mzs. R, R1, coop. Viv. Los Ángeles mz. N.

Asimismo, Pluz Perú precisa que el corte de luz programado en SJL también afectará las siguientes zonas que se detallan en la siguiente imagen:

Programación de corte de luz en SJL.

En Lima Cercado

Desde las 9:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. en jr. Augusto Wiese cdras. 8, 9, av. Nicolás de Piérola C/Wiesse, jr. Apurímac cdra. 2, av. Nicolás de Piérola cdra. 10, av. Nicolás de Piérola C/Jr. Carabaya, jr. Carabaya cdras. 8, 9, jr. Lampa cdras. 8, 9, 10, jr. Lino Cornejo cdra. 1, jr. Contumaza cdras. 8, 9, 10, jr. Carabaya cdras. 8, 9, jr. Colmena cdra. 10.

Áreas afectadas en La Perla

Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en jr. Alfonso Ugarte cdras. 11, 12, 13, jr. Atahualpa cdras. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jr. Bolognesi cdra. 11, jr. Huáscar cdras. 1, 2, 4, 5, av. Miguel Grau cdras. 10, 11, 12, 13, av. La Paz cdra. 4, jr. Abraham Lincoln cdras. 4, 5, calle Washington cdra. 4, jr. Víctor Fajardo cdras. 11, 12, jr. Zarumilla cdras. 4, 5, jr. Vigil cdra. 10, av. José Galvez cdras. 1, 2, 3, av. Brasil cdras. 5, 6, jr. Montevideo cdra. 4, calle Cahuide cdras. 4, 7, U. V. La Perla bloques I, J, K, L.

En Comas

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. en asoc. Viv. La Esperanza mzs. A, B, C, D, asoc. Casa Huerta Ecos del Chillón mz. I, asoc. Prop. Viv. Las Dalias de Santa Bárbara mz. A.

Desde las 9:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en urb. Carabayllo mzs. A, B, D, E, F, G, H, H Prima, H1, av. Metrop. cdra. 5, av. Maestro Peruano cdra. 4.

En ese sentido, recuerda que el sábado 24 de octubre habrá un nuevo corte de luz programado por la empresa Pluz Perú en al menos cuatro distritos de Lima y el Callao.