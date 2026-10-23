Selva peruana podría alcanzar los 39 °C este lunes 26 de octubre, advierte Senamhi: ¿qué regiones serán afectadas?

23/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió el Aviso Meteorológico N.° 433 para alertar sobre el incremento de las temperaturas en la región amazónica durante el fin de semana, con condiciones de especial intensidad previstas para el lunes 26 de octubre.

De acuerdo con el organismo, el fenómeno se desarrollará entre el sábado 24 y el lunes 26 de octubre. El pronóstico contempla niveles de intensidad que van de moderados a extremos, por lo que las autoridades y la ciudadanía deberán mantenerse atentas a las actualizaciones meteorológicas.

Senamhi advierte temperaturas extremas en 11 regiones del Perú

El aviso meteorológico comprende a Amazonas, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali, departamentos que presentan zonas de selva expuestas a estas condiciones.

Según el pronóstico difundido, las temperaturas máximas podrían alcanzar entre 31 °C y 39 °C en distintos sectores de la selva norte, mientras que en la selva centro se estiman valores de hasta 38 °C.

En la selva sur, los registros podrían llegar a los 37 °C, dependiendo de la zona y del día. Estas condiciones favorecerán una sensación de calor intenso, especialmente durante las horas de mayor exposición solar

La alerta representada en el mapa del Senamhi muestra un escenario de mayor intensidad para el lunes , cuando varias áreas de la Amazonía aparecen bajo la categoría extrema. Por ello, se recomienda revisar los pronósticos correspondientes a cada localidad y seguir los comunicados oficiales.

📣🌡️ #Aviso #Minam #Senamhi Del 24 al 26 de octubre, se presentará el incremento de la temperatura diurna en la selva. ✅ Asimismo, se prevé escasa cobertura nubosa durante el día, aumento de la radiación UV y ráfagas de viento. 📲 https://t.co/nwBk0cw8aQ https://t.co/SqIY4c5dWy — Senamhi (@Senamhiperu) October 22, 2026

Radiación UV y fuertes ráfagas de viento: ¿Qué recomienda el Senamhi?

Además del incremento de la temperatura, el organismo prevé escasa cobertura nubosa durante el día, situación que favorecerá el aumento de la radiación ultravioleta. Asimismo, se esperan ráfagas de viento que podrían aproximarse a los 55 kilómetros por hora, principalmente durante las tardes.

Ante este panorama, se recomienda utilizar sombreros de ala ancha, lentes de sol, prendas de manga larga y protector solar. También es importante reducir la exposición directa al sol durante las horas de mayor intensidad, buscar lugares con sombra y mantenerse hidratado a lo largo de la jornada.

Las personas que realizan actividades al aire libre, labores agrícolas o trabajos expuestos al sol deben prestar especial atención a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones para evitar los efectos del calor excesivo.

En conclusión, el lunes 26 de octubre será una jornada de especial vigilancia en la selva peruana debido al pronóstico de temperaturas extremas. La prevención, la protección frente a la radiación UV y el seguimiento de los reportes oficiales serán fundamentales para reducir los riesgos durante la vigencia del aviso meteorológico.