Corte de luz en distritos de Lima y el Callao el 21 de octubre: zonas afectadas y horarios

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Verifica qué distritos de Lima y el Callao se verán afectados por el corte de luz programado para el miércoles 21 de octubre, según Pluz Perú. Conoce las zonas exactas y horarios de la interrupción temporal del servicio.

Anuncian corte de luz el 21 de octubre: ¿cuál es el motivo?

Pluz Perú, a través de un comunicado en su página oficial, anunció que vecinos de algunas zonas de Lima y el Callao se verán sorprendidos por una nueva interrupción temporal del servicio eléctrico este miércoles. Según se precisa, la medida responde a labores de mantenimiento preventivo en la infraestructura por lo que se insta a sus usuarios a tomar medidas previsionales desde ya.

La empresa pide la comprensión de sus usuarios por el anuncio del corte de luz y precisó que la medida se efecutará no en un distrito en su totalidad, sino en determinadas zonas, calles, manzanas, urbanizaciones y asentamientos humanos, así como en horarios específicos. Así que se recomienda revisar el cronograma para verificar si tu vivienda está o no incluida en la lista.

Distritos de Lima y el Callao donde será el corte de luz

Para saber a tiempo si tienes un corte programado esta semana, haz clic en el siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos qué zonas de Lima y el Callao no tendrán electricidad el miércoles 21 de octubre:

En Lima Cercado

Desde las 9:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. en calle S/N cdras. 4, 9, jr. Amazonas cdras. 2, 4, 6, jr. Áncash cdras. 4, 9, 10, jr. Huanta cdra. 2, jr. Huánuco cdras. 2, 3, 4, 5, 6, 9, jr. Jauja cdras. 2, 3, 4, 5, 9, Pte. Huáscar (Barrios Altos).

En Carabayllo

Pluz Perú dio a conocer las zonas exactas en que se efectuará el corte de luz en el distrito de Carabayllo, que te precisamos a continuación:

Corte de luz en Carabayllo.

Corte de luz en Puente Piedra

Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. en asociación El Dorado av. Chanchamayo mz. E, J, K, M, N, av. El Dorado mz. J, K, K1.

Áreas afectadas en Breña

Desde las 2:00 p. m. hasta las 3:00 p. m. en R. Chamaya cdra. 2, jr. Manoa cdra. 2, jr. Zorritos 859.

Sectores sin electricidad por horas en San Juan de Lurigancho

Cronograma de Pluz Perú.

En Ventanilla

Desde las 8:00 p. m. hasta las 9:00 p. m. en A. H. Virgen de Fátima 8 de Octubre av. Néstor Gambetta mz. A, B, C, D, E, F, G, urb. Pedro Cueva Vásquez av. Néstor Gambetta, calle 11 mz. L, M, N, O, Z, calle 12 mz. N, O, calle S/N mz. L, Q.

En San Antonio de Chaclla

Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en asoc. de Poses. sector Unión Bellavista anx. 22 mz. DB Lt. 05.

Sectores afectados en Chancay

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. en sector La Candelaria Baja lote 6.

En ese marco, recuerda que Pluz Perú anunció que habrá corte de luz en al menos ocho distritos de Lima y el Callao el miércoles 21 de octubre, por lo que se recomienda tomar precauciones para aminorar el impacto de no contar con electricidad por determinadas horas.