Décimo tercer friaje se registrará en la selva: Senamhi pronostica lluvias y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h

25/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó sobre la llegada del décimo tercer friaje del año, un fenómeno que provocará el descenso de las temperaturas diurnas en la selva central y sur del país.

De acuerdo con el aviso meteorológico N.° 439, las condiciones climáticas se presentarán entre el domingo 25 y el lunes 26 de octubre, con lluvias, cobertura nubosa y ráfagas de viento.

La entidad, adscrita al Ministerio del Ambiente (Minam), informó que este evento estará asociado al ingreso de una masa de aire frío que afectará principalmente a las localidades de la Amazonía peruana.

Asimismo, las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones de los organismos oficiales.

El aviso del Senamhi comprende los departamentos de Ayacucho, Cusco, Junín, Madre de Dios, Pasco, Puno y Ucayali. Aunque el fenómeno tendrá mayor incidencia en la selva central y sur, las condiciones meteorológicas podrían variar durante su desplazamiento por el territorio nacional.

¿Qué regiones serán afectadas por el décimo tercer friaje?

Según la información proporcionada por el Senamhi, el fenómeno ingresará por la selva sur, principalmente por las zonas de Puno, Madre de Dios y Cusco, para posteriormente desplazarse hacia la selva central.

El evento meteorológico se desarrollará hasta el martes 27 de octubre, periodo durante el cual se prevé la presencia de lluvias, incremento de la nubosidad y vientos intensos.

Las ráfagas de viento podrían alcanzar velocidades cercanas a los 50 kilómetros por hora . Estas condiciones, sumadas a las precipitaciones y las posibles tormentas eléctricas, podrían generar cambios importantes en el tiempo durante las jornadas comprendidas en el aviso.

Por ello, se recomienda a los ciudadanos de las regiones incluidas en la alerta tomar precauciones ante las variaciones meteorológicas y evitar exponerse innecesariamente durante las lluvias intensas o las tormentas eléctricas.

📣 #Aviso #MINAM #SENAMHI Del 26 al 27 de octubre, se prevé el descenso de la temperatura diurna en la selva centro y sur, asociado al décimo tercer friaje del año. ✅ Este evento estará acompañado de cobertura nubosa, lluvias y ráfagas de viento. 📲 https://t.co/WTe0Hy91y8 https://t.co/S2bR7v1QIh — Senamhi (@Senamhiperu) October 24, 2026

¿A cuánto descenderán las temperaturas en la selva?

El ingreso del friaje también ocasionará variaciones en las temperaturas diurnas y nocturnas. De acuerdo con el pronóstico difundido, las temperaturas mínimas durante la noche podrían aproximarse a los 19 °C en la selva sur, mientras que en la selva central oscilarían entre los 18 °C y 21 °C.

En cuanto a las temperaturas máximas durante el día, estas bordearían los 29 °C en la selva sur y alcanzarían alrededor de los 27 °C en la selva central. Estos valores reflejan un descenso de las temperaturas diurnas asociado al ingreso de aire frío, acompañado de condiciones de mayor nubosidad y precipitaciones.

El Senamhi continuará monitoreando la evolución del fenómeno y difundiendo información actualizada sobre el comportamiento del tiempo y el clima. La institución recomienda consultar sus canales oficiales para conocer posibles cambios en los pronósticos y las zonas comprendidas en los avisos meteorológicos.

El décimo tercer friaje del año traerá lluvias, vientos fuertes y un descenso de las temperaturas en la selva central y sur del Perú. Ante estas condiciones, resulta importante que la población siga las recomendaciones de las autoridades y permanezca informada durante el desarrollo del evento meteorológico.