Undécimo friaje se registrará en la selva: Senamhi pronostica lluvias y descargas eléctricas desde este miércoles

28/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La selva peruana se prepara para afrontar un nuevo cambio en las condiciones meteorológicas. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió el Aviso Meteorológico N.° 387 ante la llegada del undécimo friaje del año, fenómeno que provocará lluvias en diferentes sectores de la Amazonía entre el miércoles 30 de setiembre y el viernes 2 de octubre.

De acuerdo con el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento, por lo que recomendó a la población mantenerse atenta a la evolución del pronóstico y a las comunicaciones oficiales.

Friaje ingresará por la selva sur

El episodio meteorológico comenzará a sentirse desde la tarde de este miércoles 30 de setiembre y se extenderá durante los primeros días de octubre. Según información difundida por el Senamhi, la masa de aire frío ingresará por la selva sur, específicamente por sectores de Puno y Madre de Dios, para luego desplazarse progresivamente hacia la selva central.

El mapa correspondiente al aviso meteorológico identifica como zonas comprendidas a Cusco, Junín, Madre de Dios, Pasco, Puno, Ucayali, Huánuco, Loreto, San Martín y Amazonas.

Las condiciones no se limitarán al descenso de temperaturas. La presencia de lluvias y actividad eléctrica forma parte del escenario previsto por la entidad meteorológica, mientras que el incremento de los vientos podría generar condiciones adversas en determinados sectores.

El ingreso de este sistema ocurre luego de otros episodios de friaje registrados durante el año. En anteriores eventos, el Senamhi ha señalado que estos fenómenos pueden estar acompañados de cobertura nubosa, precipitaciones y ráfagas de viento cercanas a los 50 kilómetros por hora.

🌧️📣#Aviso #Minam #Senamhi Del 30 de setiembre al 02 de octubre, se espera la presencia de lluvias en la selva por el undécimo friaje.



✅Esta lluvia estará acompañada de descargas eléctricas y ráfagas de viento.



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Lluvias estarán acompañadas de actividad eléctrica

El aviso difundido por el Senamhi precisa que las lluvias previstas durante el undécimo friaje estarán acompañadas por descargas eléctricas y ráfagas de viento. Estas condiciones podrían presentarse de manera variable conforme el sistema avance por los departamentos comprendidos en el pronóstico.

Ante este escenario, resulta importante que la población de las zonas involucradas permanezca informada sobre las actualizaciones del pronóstico y adopte medidas preventivas frente a posibles cambios repentinos en las condiciones del tiempo.

Las autoridades también mantienen vigilancia sobre los sectores que podrían verse afectados por precipitaciones y otros peligros asociados a los eventos meteorológicos. En anteriores avisos, el Senamhi ha señalado que sus pronósticos tienen carácter preventivo y permiten identificar las áreas que podrían registrar condiciones severas.

El undécimo friaje marcará un nuevo episodio meteorológico en la selva peruana entre el 30 de setiembre y el 2 de octubre, con lluvias, descargas eléctricas y ráfagas de viento en diez regiones. La población deberá seguir las actualizaciones oficiales mientras avance este fenómeno.