Hospital Rebagliati realizará feria GRATUITA de salud este 27 de octubre por su aniversario

24/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins realizará una feria gratuita de salud el martes 27 de octubre, como parte de las actividades por su 68.º aniversario. La jornada estará dirigida a la población y tendrá como objetivo promover la prevención de enfermedades, brindar orientación especializada.

Feria de salud en Hospital Rebagliati, ¿desde qué hora será?

La actividad se desarrollará de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. en el estacionamiento del Hospital Rebagliati, ubicado en la puerta principal número 4. Durante la feria, los asistentes podrán acceder a diversos servicios de la salud, con la participación de profesionales de diferentes especialidades.

Según informó EsSalud a través de sus canales oficiales, la iniciativa busca acercar los servicios de orientación y prevención a la población, destacando la importancia de identificar a tiempo los diagnósticos.

💙 ¡REBAGLIATI PREVIENE! | FERIA DE LA SALUD Y BIENESTAR 🩺 ¡Celebramos 68 años cuidando vidas y promoviendo la prevención! 💙 En el marco de nuestro aniversario, el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins invita a la comunidad a participar en una jornada gratuita dedicada a la prevención, orientación y cuidado de la salud, con la participación de profesionales de diversas especialidades. 📅 Martes 27 de octubre 🕗 De 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 📍 Estacionamiento del Hospital Rebagliati - Puerta principal N.° 4 ✅ Orientación especializada. ✅ Consejería en salud y nutrición. ✅ Prevención y detección de factores de riesgo. ✅ Promoción de hábitos saludables. 💙 68 años de historia, un mismo compromiso: cuidar tu salud. ¡Te esperamos! — EsSalud Perú (@EsSaludPeru) October 24, 2026

¿Cuáles serán los servicios que se ofrecerán al público?

Entre los servicios anunciados se encuentran: la orientación especializada, la consejería y nutrición, la prevención y detección de factores de riesgo, así como la promoción de hábitos saludables.

Asimismo, el material promocional contempla áreas como:

Psicología

Nutrición

Neonatología

Planificación familiar

Psicoprofilaxis

Nefrología

Unidad de psicogeriatra

Medicina física y rehabilitación

Banco de sangre

Urología

Sonografía

Oncología ginecológica, entre otras

La feria forma parte de las actividades conmemorativas del aniversario del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, establecimiento perteneciente a la Red Prestacional Rebagliati de EsSalud, que cumple 68 años de trayectoria en la atención de la salud de la población asegurada.

Con esta iniciativa, la institución busca reforzar la importancia de la prevención como una herramienta fundamental para reducir los riesgos asociados a diversas enfermedades y fomentar una cultura de cuidado.

Asimismo, la participación de especialistas de la sede permitirá que los ciudadanos reciban información y recomendaciones para mejorar sus prácticas cotidianas relacionadas con la alimentación, la higiene, la salud física y el bienestar general.

Por esta razón, EsSalud invitó a la ciudadanía a participar en esta jornada gratuita y aprovechar los servicios disponibles durante el horario establecido. La actividad representa una oportunidad para resolver dudas, recibir orientación profesional y conocer acciones que permitan gozar de buena salud.

Finalmente, de esta manera, el Hospital Rebagliati anunció su feria de salud y prevención de enfermedades, en el marco de su aniversario por los 68 años de servicio. La campaña busca fomentar el autocuidado y recordar la importancia de las consultas preventivas para proteger el bienestar individual y familiar.