Denuncian nuevo caso de abuso en comunidad Awajún: Menor habría quedado embarazada de profesor

En entrevista para Exitosa, la presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, Rosemary Pioc, reveló un nuevo caso de abuso contra menores: una niña habría quedado embarazada por su profesor.

Durante el diálogo con Cecilia García en En Defensa de la Verdad, dio a conocer que una menor de edad se encuentra gestando luego de haber sido abusada sexualmente por un docente del distrito de Santiago.

"Me han informado que ahorita hay una niña embarazada por un profesor en Santiago", mencionó.

Ante ese escenario, exhortó al ministro de Educación, Morgan Quero, enfocarse en estos casos en lugar de reunirse con los líderes de la comunidades para encuentros en Lima. En ese sentido, lo exhortó a acercarse a la provincia de Condorcanqui para que pueda tomar cartas sobre el asunto.

"¿Por qué no viene al territorio a solucionar los problemas que son latentes? Es indignante que estén llamando a personas que no son líderes, que no nos representan a abrazarse con el ministro (Morgan Quero)", expresó.