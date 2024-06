Caso Awajún: Convocan a marcha HOY para exigir salida de Morgan Quero ante denuncias de abuso

En diálogo para Exitosa, la presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, Rosemary Pioc, informó que están convocando para hoy domingo 23 de junio una marcha en contra de los casos de abuso sexual contra menores en la comunidad.

Durante el programa 'En defensa de la verdad' con Cecilia García, la mencionada representante detalló que la movilización está programada para esta tarde.

Como principal petición, recalcó que el objetivo de esta protesta será la salida del titular del Minedu. Según expresó Rosemary Pioc, quieren dialogar con un nuevo ministro de Educación.

En esa misma línea, la presidenta del Consejo de Mujeres Awajún aseguró que Morgan Quero ha mostrado incapacidad desde que se dieron a conocer las denuncias de abuso sexual en Condorcanqui.

Incluso, afirmó que muestra de ello es que no se ha acercado al lugar de los hechos y, a cambio, se ha reunido con representantes que han perdido la credibilidad de la población.

"Yo veo que es incapaz. ¿Por qué no viene al territorio a solucionar los problemas? Es indignante que esté llamando a personas que no nos representan. Han ido a abrazarse con el ministro cuando han perdido credibilidad y ni siquiera los quiere el pueblo", señaló anteriormente.

Cabe decir que, durante la entrevista, Rosemary Pioc hizo una preocupante revelación. Y es que, según informó, tres detenidos que habían sido intervenidos por abusar de menores escaparon de un calabozo.

"El día jueves fui a visitar una comunidad donde encontré a tres tipos que habían vi***do a dos hermanitas de 5 y 8 años, la verdad es increíble que las autoridades no quisieran entrar a las comunidades, me indignan. (...) Queríamos conversar con el Apu de la comunidad, no se encontraba, (...) solo con un policía comunal hemos conversado y nos dijo que ahí están los tres presos, fuimos a ver y vacío el calabozo, se habían escapado", relató.