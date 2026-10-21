DNI electrónico gratis este 24 de octubre: conoce quiénes pueden acceder y dónde será la campaña de Reniec

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Reniec organizará una megacampaña de identificación gratuita en la provincia de Barranca, región Lima, este sábado 24 de octubre de 2026. La actividad se desarrollará en coordinación con la Municipalidad Provincial de Barranca y busca facilitar el acceso a los documentos de identidad a las personas que enfrentan dificultades económicas para realizar estos procedimientos.

¿Dónde y a qué hora será la campaña de DNI gratis?

La atención se brindará desde las 9:00 a. m. hasta las 2:00 p. m. en el comedor infantil de Barranca, ubicado en la calle Independencia 450, frente a la comisaría. Los interesados deberán acudir dentro del horario establecido y verificar previamente que cumplen con las condiciones para acceder a los servicios gratuitos.

La convocatoria también contempla la participación de ciudadanos de distritos cercanos, por lo que no estará limitada únicamente a los residentes de Barranca. Entre las localidades invitadas figuran Supe Pueblo, Supe Puerto, Paramonga y Pativilca.

Según la información difundida sobre la jornada, las entidades organizadoras esperan realizar alrededor de 1.000 trámites gratuitos durante la actividad. Esta meta busca ampliar el acceso a los servicios de identificación y registro civil en la provincia.

📢🪪 ¡Atención, vecinos de Supe, Paramonga y Pativilca! Este sábado 24 de octubre, aprovecha nuestra Megacampaña Gratuita de DNI y realiza tus trámites sin costo: 🙌 ✅ Inscripción por primera vez al DNI ✅ Renovación de DNI por caducidad ✅ Actualización de fotografía ✅ Inscripción de actas de nacimiento ✅ Toma de fotografía 📌 ¿Quiénes pueden acceder a esta campaña? 🔹 Menores de 0 a 17 años. 🔹 Adultos mayores de 60 años. 🔹 Personas con constancia vigente del SISFOH que acredite su condición de pobreza o pobreza extrema. 🔹 Mayores de edad que manifiesten su voluntad de ser donantes de órganos y tejidos. 💙 ¡No dejes pasar esta oportunidad! Acércate y aprovecha los servicios gratuitos que el Reniec pone a tu disposición. #MegacampañaReniec #DNIGratis #DNI #Barranca #Reniec Lee también Corte de AGUA el 22 de octubre en distritos de Lima: horarios y zonas afectadas, según Sedapal October 19, 2026

¿Quiénes pueden acceder y qué trámites estarán disponibles?

La campaña estará dirigida a menores de edad de cero a 17 años y adultos mayores de 60 años. También podrán participar personas mayores de edad que se encuentren en situación de pobreza o pobreza extrema, siempre que acrediten dicha condición mediante una constancia del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH).

Asimismo, se incluirá a ciudadanos adultos que manifiesten afirmativamente su voluntad de ser donantes de órganos y tejidos. Por ello, es importante que los interesados comprueben que forman parte de alguno de los grupos contemplados antes de acudir al punto de atención.

Entre los procedimientos disponibles figuran la primera inscripción del Documento Nacional de Identidad (DNI), la renovación por caducidad, la actualización de imágenes y la inscripción de actas de nacimiento. Además, la toma de fotografías será gratuita durante la jornada.

La variedad de servicios permitirá atender diferentes necesidades documentarias en un mismo lugar. No obstante, los ciudadanos deberán seguir las indicaciones del personal encargado y consultar si necesitan presentar documentación específica para el trámite que desean realizar.

Esta megacampaña representa una oportunidad para que los grupos beneficiarios regularicen su documentación sin asumir el costo de los procedimientos incluidos. Para evitar inconvenientes, se recomienda acudir al comedor infantil de Barranca el sábado 24 de octubre, entre las 9:00 a. m. y las 2:00 p. m., y confirmar previamente los requisitos correspondientes.