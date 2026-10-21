Feriado del 1 de noviembre en Perú: conoce AQUÍ cuánto deben pagarte si trabajas en esta fecha

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El calendario nacional contempla el domingo 1 de noviembre como feriado por el Día de Todos los Santos, una celebración religiosa que honra a los santos y mártires de la Iglesia católica. La fecha está reconocida como descanso remunerado para los trabajadores de los sectores público y privado, de acuerdo con la normativa laboral vigente.

¿Qué pasa si trabajas durante el feriado del 1 de noviembre?

Sin embargo, quienes deban cumplir sus funciones durante esta jornada deben conocer las condiciones que establece la legislación peruana. Según el Decreto Legislativo N.° 713, los trabajadores del régimen privado que laboren durante un feriado sin recibir un descanso sustitutorio tienen derecho a una remuneración adicional.

En estos casos, corresponde el pago por el feriado, la remuneración por el trabajo realizado y una sobretasa del 100 % por prestar servicios durante esa fecha. Esto equivale, en términos generales, a recibir el triple de la remuneración diaria.

Por ejemplo, si una persona gana S/100 al día y trabaja durante el feriado sin que le otorguen otro día de descanso, le corresponderían S/300 por esa jornada, siempre que se cumplan las condiciones legales para aplicar este beneficio.

En cambio, si el empleador concede un descanso sustitutorio, no corresponde la sobretasa del 100 % por el trabajo efectuado durante el feriado.

Debido a que este año la celebración coincide con un domingo, los trabajadores también deben considerar las reglas aplicables a su descanso semanal obligatorio, pues el tratamiento remunerativo puede variar según sus condiciones laborales.

¿Habrá fin de semana largo y qué otros feriados quedan en 2026?

A diferencia de otras celebraciones que permiten unir varios días de descanso, el feriado de Todos los Santos no generará un fin de semana largo. El sábado 31 de octubre y el lunes 2 de noviembre no han sido establecidos como feriados nacionales ni como días no laborables de alcance general.

Por ello, quienes deseen organizar viajes o actividades familiares deberán considerar que el descanso festivo se concentrará en el domingo 1 de noviembre.

La celebración también tiene un significado especial para muchas familias peruanas. Es habitual que los creyentes asistan a misas y visiten cementerios para llevar flores y recordar a sus seres queridos fallecidos.

Además, después de noviembre, el calendario nacional contempla tres feriados más antes de terminar el año: el martes 8 de diciembre , por la Inmaculada Concepción; el miércoles 9 de diciembre , por la Batalla de Ayacucho; y el viernes 25 de diciembre , por Navidad.

El feriado del 1 de noviembre será una oportunidad para descansar y participar en las tradiciones del Día de Todos los Santos, aunque no habrá puente festivo. Los trabajadores que deban laborar deberán revisar las condiciones de pago correspondientes y pueden acudir a Sunafil si consideran que sus derechos laborales no están siendo respetados.