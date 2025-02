¿El Papa Francisco está fuera de peligro? Especialista en el Vaticano revela salud del Sumo Pontífice

En comunicación exclusiva con Exitosa, José Manuel Vidal, vaticanista, teólogo y periodista de 'Religión Digital', indicó que según el círculo cercano del Papa Francisco, se encuentra "fuera de peligro" pese a que la situación de su salud ha sido grave.

El Pontífice cumple una semana de hospitalización en el Policlínico Agostino Gemelli debido a su complicada de salud por una bronquitis y una neumonía bilateral a sus 88 años. En ese marco, el vaticanista José Manuel Vidal reportó que el Sumo Pontífice se encontraría fuera de peligro.

Seguidamente, indicó que actualmente el Papa es la "única autoridad moral global" que puede enfrentar a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, por sus polémicas decisiones políticas como la deportación masiva de inmigrantes desde que asumió su segundo mandato.

El equipo médico del Sumo Pontífice brindó una conferencia alrededor del mediodía de hoy, 21 de febrero, para dar detalles actualizados sobre el estado de salud de Francisco. Los médicos Policlínico Agostino Gemelli de Roma, Sergio Alfieri y Luigi Carbone, sostuvieron que si bien es cierto que el Papa no está en peligro de muerte , sí presenta una "infección compleja" y "no está fuera de peligro" , por lo cual deberá seguir hospitalizado hasta la otra semana.

"¿Está fuera de peligro? No. Pero si la pregunta es 'está en peligro de muerte', la respuesta es 'no'. (...) La enfermedad crónica permanece, el Papa lo sabe, ha dicho 'me doy cuenta que la situación es grave'. (...) A veces le falta el aire y la sensación no es agradable para nadie", explicó Alfieri en rueda de prensa.