Papa Francisco bromeó sobre su muerte en el hospital: "Alguien rezó para que fuera al paraíso"

La salud del papa Francisco continúa generando incertidumbre a nivel mundial. Desde hace algunos días, el sumo pontífice se encuentra internado en el Hospital Gemelli de Roma, debido a que presenta una neumonía bilateral. No obstante, un nuevo alcance respecto al Santo Padre ha generado cierta curiosidad entre miles de fieles, puesto a que Jorge Bergoglio habría bromeado sobre su muerte.

De acuerdo a medios italianos, la visita de Giorgia Meloni, primera ministra del país, generó un momento anecdótico para el papa. Según el diario Corriere della Sera, Francisco hizo gala de su buen sentido del humor, y se refirió con sarcasmo a los rumores sobre su fallecimiento.

"Alguien rezó para que el pontífice fuera al paraíso, pero el maestro de las misas (Dios) pensó que igual me dejaba aquí", mencionó Bergoglio a Meloni, conforme al referido periódico. Esto habría ocurrido a raíz de las especulaciones que surgieron hace poco, en donde se afirmaba que el papa había muerto.

Asimismo, se supo que el pontífice habló con cierta dificultad por su respiración, pero mantuvo su característica sonrisa mientras conversaba con la primera ministra en su habitación del nosocomio. "Sé que hay gente por ahí que dice que ha llegado mi hora. ¡Siempre llaman a la desgracia!", mencionó, según Corriere.

"Alguien afuera ha rezado para que me vaya al paraíso pero el Dueño de la misa ha pensado en dejarme todavía aquí". Según "Il Corriere della Sera", el Primer Ministro italiano, Giorgia Meloni, le contó al diario italiano que el Papa Francisco le dijo estas palabras. pic.twitter.com/EPFQpqWqYd

Por otro lado, la oficina de Meloni precisó que, durante los casi 20 minutos que la mandataria y el sumo pontífice, Francisco reveló las recomendaciones que recibió por parte de su médico. A su vez, el Santo Padre reconoció que debe enfocarse en mejorar su estado de salud, por lo que seguirá al pie de la letra lo dispuesto.

"Los médicos me han dicho que necesito tomarme un tiempo. No debo reunirme con mucha gente y no puedo trabajar mucho aquí", manifestó el papa, y compartió con la primera ministra las instrucciones recibidas por su equipo médico.