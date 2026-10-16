ERM 2026: JNE alerta por amenazas a autoridades electorales y exige medidas urgentes de seguridad

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La institución emitió un comunicado el pasado 15 de octubre, en el que expresó su rechazo a cualquier acto de amenaza o violencia contra los trabajadores y las autoridades que integran el sistema electoral peruano.

El pronunciamiento se produce tras los recientes hechos que pusieron en riesgo la seguridad de servidores del Jurado Electoral Especial de Maynas y de los integrantes de su Pleno.

JNE condena amenazas contra servidores electorales

Mediante un comunicado oficial, la institución hizo un llamado a las organizaciones políticas, sus simpatizantes y la ciudadanía en general para preservar la tranquilidad durante el desarrollo del proceso electoral. Asimismo, pidió respetar la labor de las autoridades electorales, quienes tienen a su cargo las funciones correspondientes dentro del marco de sus competencias.

El organismo electoral también exhortó a la población a esperar los resultados oficiales de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, sin recurrir a acciones que puedan alterar el orden público o afectar el trabajo de los responsables de garantizar el cumplimiento de las normas electorales.

En ese sentido, el JNE remarcó la importancia de que las diferencias políticas y las expresiones de disconformidad se desarrollen de manera pacífica, respetando los procedimientos establecidos por las autoridades competentes.

🚨Comunicado del Jurado Nacional de Elecciones https://t.co/WGH8C80C0e — JNE Perú (@JNE_Peru) October 16, 2026

Piden acciones urgentes para reforzar la seguridad

Uno de los principales puntos del comunicado está dirigido al Poder Ejecutivo y a la Policía Nacional del Perú (PNP). El JNE solicitó que ambas instituciones adopten, a la brevedad posible, las medidas preventivas necesarias para garantizar la seguridad del personal electoral y de las instalaciones del sistema electoral.

El pedido busca evitar que se repitan situaciones que pongan en peligro la integridad de los servidores encargados de desarrollar las labores electorales. Aunque el pronunciamiento no detalla acciones específicas, sí plantea la necesidad de una respuesta preventiva frente a los hechos registrados en Maynas.

La protección de las autoridades electorales resulta fundamental para que puedan cumplir sus funciones sin presiones, intimidaciones ni agresiones. De igual manera, la seguridad de las sedes institucionales permite mantener la continuidad de las actividades vinculadas con el proceso electoral.

El organismo recordó, además, que la Constitución y las leyes peruanas garantizan el derecho de los ciudadanos a expresarse y discrepar libremente, siempre que estas manifestaciones se realicen por vías pacíficas y dentro del marco constitucional y legal.

El JNE hizo un llamado a la responsabilidad de las organizaciones políticas y de la ciudadanía, al tiempo que pidió acciones concretas de prevención y protección. El respeto a las autoridades, la seguridad de los trabajadores electorales y la espera de los resultados oficiales son elementos esenciales para preservar la tranquilidad y la legitimidad del proceso democrático.