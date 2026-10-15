ERM 2026: Francis Allison afirma no estar de acuerdo con una segunda vuelta

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, Francis Allison manifestó su total desacuerdo con la posibilidad de llevar a cabo una segunda vuelta electoral en los comicios municipales. El postulante advirtió que estas controversias ponen en riesgo la estabilidad del proceso y responsabilizó directamente al ente electoral por la falta de predictibilidad normativa.

Cuestionamientos al rol del Jurado Nacional de Elecciones

Las críticas hacia el máximo organismo electoral se intensificaron a raíz de las observaciones sobre las candidaturas y las reglas aplicadas en el actual proceso. Los candidatos argumentan que la falta de claridad en las resoluciones administrativas afecta la transparencia y la confianza ciudadana en el sistema democrático.

"Yo no lo he pedido. Yo no estoy de acuerdo porque creo que hay que proteger la democracia del país. Creo que la democracia esta sobre todos los candidatos y que en todo caso todo este enredo es culpa del Jurado Nacional de Elecciones pero no de los electores", detalló.

El debate institucional también apunta a la necesidad de salvaguardar los derechos de participación de la ciudadanía frente a los vacíos legales detectados. Para los actores políticos, la responsabilidad de solucionar estas controversias recae exclusivamente en las instancias de justicia electoral antes de la votación definitiva.

Las agrupaciones políticas sostienen que los electores no deben asumir las consecuencias de las deficiencias organizativas y normativas de las autoridades electorales. Por ello, exigen predictibilidad jurídica para evitar que la incertidumbre continúe dilatando las decisiones definitivas sobre las candidaturas inscritas en todo el territorio nacional.

Debates sobre la reelección y la voluntad popular

Otro de los puntos centrales del cuestionamiento gira en torno a la habilitación de postulaciones que previamente pasaron por los filtros de inscripción oficial. Francis Allison señala que las tachas extemporáneas vulneran la participación y generan contradicciones internas en la administración de los comicios.

"Ahora el jurado tendrá que elegir en el caso de Lima sino en muchos casos en el Perú entre violar la constitución que prohíbe la reelección o violar la voluntad popular", señaló.

La permisividad inicial de los órganos electorales al permitir debates y propaganda genera un escenario donde cualquier decisión posterior resulta compleja para la institucionalidad. Los cuestionamientos apuntan a que las reglas debieron aplicarse con rigor desde el inicio del proceso para evitar la actual inestabilidad.

"Si tu has dejado que Juan, María, Pepe en fin postulen a una reelección encubierta y has dejado que pongan carteles, has permitido que esa gente debata en tu debate organizado por ti Jurado Nacional de Elecciones que después vas a decir ahora me doy cuenta, ese no ha podido ser candidato, ya no pues", indicó el candidato de Avanza País.

En ese sentido, Francis Allison exhortó a las autoridades electorales a asumir su responsabilidad institucional y garantizar un proceso transparente que respete la voluntad de los electores sin afectar la estabilidad democrática del país.