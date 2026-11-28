28/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sedapal anuncia que habrá corte temporal del servicio de agua potable en algunos distritos de Lima este lunes 30 de noviembre. Revisa qué zonas estarán comprendidas en la interrupción y cuántas horas durará la medida.

¿Por qué será el corte de agua el 30 de noviembre?

La suspensión temporal del suministro de agua potable genera expectativa entre los vecinos de algunos distritos de Lima. Conoce qué sectores podrían estar comprendidos en la programación de trabajos de mantenimiento preventivo que efectuará Sedapal este lunes 30 de noviembre.

De acuerdo al comunicado compartido en su canal de difusión de WhatsApp, el corte de agua será por determinadas horas y zonas específicas como manzanas, asentamientos humanos, urbanizaciones y calles. Asimismo, se precisa que las labores técnicas que se realizarán, tienen como objetivo seguir optimizando la infraestructura de abastecimiento.

En ese sentido, Sedapal no solo insta a sus usuarios a tomar medidas preventivas como almacenar el recurso hídrico con anticipación en recipientes limpios, sino también a revisar detenidamente el cronograma oficial, ya que los horarios y las zonas comprendidas pueden variar según los trabajos programados y las actualizaciones de la empresa.

¿En qué distritos de Lima será la interrupción? Zonas y horarios

Para identificar a tiempo los cortes de agua programados por Sedapal, así como interrupciones imprevistas en la capital para esta nueva semana, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, las zonas que se verán afectadas este lunes 30 de noviembre.

Áreas afectadas en San Juan de Miraflores

Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en A. H. Néstor Batanero, A. H. El Inti, Coop. Vivienda América, A. H. Unamarca, A. H. Mariano Santos, A. H. Las Perlas, A. H. Alipio Ponce, A. H. Villa Los Eucaliptos, A. H. Defensores de Lima II, asoc. Sta. Rosa, Conjunto Resid. Inclán IV etapa.

Sedapal también informa que habrá corte de agua en algunas áreas del sector 303 en SJM este lunes, desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. que se muestran en la imagen:

Sin servicio temporal en zonas del distrito de SJM.

Corte de agua en zonas del Rímac

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p. m. en A. H. Laura Caller, A. H. La Cantera de Amancaes, A. H. Municipal 3 zona B Balcón del Rímac , A. H. Municipal 3, A. H. Manuel Seoane Corrales, A. H. Horacio Zevallos, Cooperativa Miraflores, P. J. Flor de Amancaes.

hasta las 8:00 p. m. en A. H. Laura Caller, A. H. La Cantera de Amancaes, A. H. Municipal 3 , A. H. Municipal 3, A. H. Manuel Seoane Corrales, A. H. Horacio Zevallos, Cooperativa Miraflores, P. J. Flor de Amancaes. Desde las 12 m. hasta las 8:00 p. m. en A. H. Mariscal Castilla, A. H. Juan Pablo II, A. H. Municipal 3 zona B Balcón del Rímac, A. H. Municipal 3, A. H. Jesús Oropeza Chonta, A. H. Jesús Oropeza Ampliac. A. H. Aquilino Sam Jara, A. H. San Juan de Amancaes, A. H. Manuel Seoane Corrales, Cooperativa 9 de Diciembre, P. J. Flor de Amancaes, P. J. Villa Amancaes, urb. Amancaes.

Sedapal recomienda a sus usuarios adoptar medidas preventivas, como almacenar agua potable con anticipación para cubrir sus necesidades básicas durante el corte temporal del servicio el lunes 30 de noviembre.