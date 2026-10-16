EsSalud permitirá acompañamiento familiar las 24 horas para pacientes hospitalizados: conoce todos los detalles

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los pacientes hospitalizados de EsSalud podrán permanecer acompañados por un familiar durante las 24 horas del día, los siete días de la semana. La disposición busca brindar soporte emocional durante la recuperación y está contemplada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 001381.

La institución precisó que el ingreso y la permanencia del acompañante no tendrá costo. Los establecimientos tampoco podrán cobrar por los credenciales ni exigir que el familiar realice tareas del personal asistencial.

Un acompañante por paciente y relevos organizados

Los lineamientos permiten la presencia de un acompañante a la vez. Para ello, deberá registrarse a una persona principal y a otra alterna, ambas mayores de edad, que podrán turnarse conforme a la organización del establecimiento.

Los cambios entre ambos acompañantes se gestionarán preferentemente hasta las 10:00 p. m. Aunque la norma contempla acompañamiento continuo, su aplicación estará sujeta a los criterios médicos y las medidas de bioseguridad de cada centro asistencial.

Los principales lineamientos de EsSalud son:

Acompañamiento familiar las 24 horas , sujeto a indicaciones médicas y medidas de bioseguridad.

, sujeto a indicaciones médicas y medidas de bioseguridad. Ingreso y credenciales gratuitos , sin cobros adicionales.

, sin cobros adicionales. Un acompañante a la vez , con una persona principal y otra alterna, ambas mayores de edad.

, con una persona principal y otra alterna, ambas mayores de edad. Relevos organizados preferentemente hasta las 10:00 p. m.

preferentemente El familiar brinda apoyo emocional, pero no reemplaza al personal asistencial ni realiza procedimientos médicos.

ni realiza procedimientos médicos. El permiso no autoriza el acceso a la historia clínica.

Se prohíbe captar o difundir imágenes, audios, videos o datos de pacientes y trabajadores.

de pacientes y trabajadores. Se prioriza la presencia de los padres en Pediatría y Neonatología.

Se facilitan horarios flexibles para acompañar a pacientes en fase terminal.

Se coordina apoyo del voluntariado institucional para quienes no tienen una red familiar.

Familiares no reemplazarán al personal médico

La función del acompañante será ofrecer compañía, escucha y tranquilidad. No podrá administrar medicamentos, efectuar procedimientos médicos ni manipular equipos, pues esas actividades corresponden al personal de salud.

Asimismo, la autorización para permanecer con el paciente no concede acceso a su historia clínica. La disposición también prohíbe captar o difundir imágenes, videos, audios o datos de pacientes y trabajadores sanitarios, con el fin de proteger su privacidad.

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