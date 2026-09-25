EsSalud supera el millón de atenciones virtuales y fortalece la atención digital

25/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Del total registrado, 505.328 correspondieron a teleconsultas médicas. De esta cifra, 191.780 fueron atenciones de especialidades y 211.764 estuvieron relacionadas con teletriaje, servicio que permite evaluar de manera inicial el estado de salud de los pacientes.

El CENATE también efectuó más de 346.762 evaluaciones y lecturas especializadas de exámenes diagnósticos. Entre ellas se contabilizaron 243.690 radiografías, 76.532 tomografías y 26.540 mamografías. La atención remota permitió agilizar diagnósticos y reducir las barreras geográficas.

En el área de telemonitoreo se realizaron 81.069 seguimientos continuos a pacientes con condiciones prioritarias. Además, se concretaron 40.943 atenciones de teleorientación y 4.834 teleinterconsultas entre profesionales de la salud de diferentes regiones.

Aplicación facilita citas médicas

La aplicación EsSalud Digital, lanzada en julio, se convirtió en una herramienta importante para ampliar el acceso a la atención virtual. Los asegurados pueden utilizarla desde un celular o computadora para reservar citas médicas y elegir al profesional, la fecha y el horario disponibles.

Desde su puesta en funcionamiento, la plataforma registra más de 18.394 atenciones. La aplicación conecta directamente a los pacientes con el primer nivel de atención y reduce los tiempos de espera.

TeleEduca impulsa prevención

La estrategia de salud digital también comprende la plataforma TeleEduca, que ofrece contenidos interactivos sobre autocuidado y prevención de enfermedades. El espacio busca fortalecer los conocimientos de las familias y prepararlas ante futuros desafíos epidemiológicos.

EsSalud señaló que esta herramienta tendrá especial importancia frente a los posibles efectos del próximo Fenómeno El Niño. La plataforma promueve una ciudadanía mejor informada y preparada para proteger su salud.

Plataforma TeleEduca (Captura)

La Telecertificación de Discapacidad recibió el reconocimiento como Buena Práctica en Gestión Pública 2026, otorgado por Ciudadanos al Día. Para EsSalud, estos avances demuestran que la tecnología puede acercar servicios médicos de calidad sin perder el enfoque humanizado.

Con más de un millón de atenciones remotas, el CENATE consolida la telemedicina como un componente estratégico del sistema de salud. La institución continuará utilizando herramientas digitales para reducir distancias y priorizar las necesidades de sus asegurados.