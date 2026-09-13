Gobierno oficializa designación de Zulema Tomas como nueva presidenta ejecutiva de EsSalud

13/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), oficializó la designación de Elizabeth Zulema Tomas Gonzáles de Palomino como nueva presidenta ejecutiva del Seguro Social de Salud (EsSalud).

Cabe precisar que, el nombramiento se enmarca en la Resolución Suprema N.º 038-2026-TR, publicada este domingo 13 de septiembre en el boletín de normas legales Diario Oficial Peruano, la cual es refrendada por la presidenta Keiko Fujimori Higuchi y el titular del sector, Juan Sheput Moore.

Exministra de Salud liderará reforma en EsSalud

Tal como fuera anunciado por la mandataria en la entrevista que brindó el viernes 11 de septiembre al programa "Hablemos Claro", desde el Gobierno van a impulsar una reforma en el sector salud por la "situación crítica" en la que se encuentra.

En el caso de EsSalud, la jefa de Estado dejó a entrever que el ministro de Trabajo había consignado a una doctora que había tenido un cargo durante la administración del expresidente Martín Vizcarra Cornejo. Pese a las críticas recibidas desde 2018 cuando asumió funciones, para Fujimori Higuchi este no era un condicionante para avalar la propuesta de quien es desde hoy, la nueva presidenta de EsSalud.

"Yo no voy a descalificar a una persona porque ha trabajado en un Gobierno que ha sido adverso a nosotros, no. Yo creo que si hay una persona capaz, competente, con la decisión firme y conoce el sector, normal. En estos momentos, lo importante es que las instituciones brinden los servicios que el ciudadano está esperando", indicó a Exitosa.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | En entrevista exclusiva con Exitosa, la presidenta de la república, Keiko Fujimori, sostuvo que "se está pensando hacer una reforma en EsSalud" como parte de las metas trazadas en materia sanitaria.



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Cabe precisar que, Zulema Tomas fue ministra de Salud entre enero y noviembre de 2019. Asimismo, su último cargo ha sido como directora general del Instituto Nacional de Salud del Niño entre julio de 2020, hasta septiembre de 2025.

Reemplaza en el cargo a Hilda Sandoval

Es importante señalar que, la designación de Elizabeth Zulema Tomas Gonzáles de Palomino se da en reemplazo de Hilda Sandoval Cornejo, quien en agosto último asumió el cargo de manera temporal, luego de la destitución de Jaime Moreno Eustaquio con tan solo casi dos meses en el puesto.

De acuerdo con el artículo 12 del Reglamento de la Ley N.º 27056, Ley de Creación del Seguro Social de Salud, la destitución en el cargo se da, entre otros, por la pérdida de la confianza de la autoridad proponente.

Según la Ley N.º 27056, el Consejo Directivo es el órgano de dirección de EsSalud que establece su política institucional y supervisa su aplicación, estando conformado, entre otros, por tres representantes del Estado, uno de los cuales lo preside en calidad de presidente ejecutivo. Dicho nombramiento recae en el MTPE.

El nombramiento de la nueva presidenta de EsSalud es en conformidad con la Ley N.º 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N.º 27056, Ley de Creación del Seguro Social de Salud (ESSALUD); el Reglamento de la Ley N.º 27056, Ley de Creación del Seguro Social de Salud; la Ley N.º 27594, Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos; y la Ley N.º 29381, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.