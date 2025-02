Fiscal de la Nación asegura que no teme ante denuncia de Santiváñez: "Continuamos con la investigación"

27/02/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este 27 de febrero, la fiscal de la nación, Delia Espinoza, señaló que no teme ser destituida por la denuncia constitucional interpuesta en su contra por el ministro del Interior, Juan José Santiváñez. La titular del Ministerio Público aseguró que la investigación contra el funcionario no presenta irregularidad alguna, por lo que el caso no tiene sustento.

Como es de conocimiento público, el representante del Ministerio del Interior (Mininter) se encuentra investigado por el presunto delito de abuso de autoridad, luego que se filtraran unos audios en los que supuestamente busca silenciar al periodista Marco Sifuentes. Santiváñez señala que Espinoza ha filtrado información del caso, irrespetando de esta forma la presunción de inocencia.

"Que siga el debido proceso. No temo nada (sobre una posible destitución de su cargo como fiscal de la nación), ya que hemos seguido y seguimos la investigación en contra del señor ministro (Santiváñez) respetando sus derechos fundamentales. El propio caso así lo demuestra", precisó Espinoza tras ser consultada por la prensa en Chimbote, Áncash.

NOTA EN DESARROLLO...