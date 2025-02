Susel Paredes sostiene que ministro Santiváñez hace lobby para que los congresistas no lo censuren

La congresista Susel Paredes acusó a Juan José Santiváñez de hacer lobby en el marco de una posible moción de censura en su contra. Como se reveló recientemente, el ministro del Interior se ha reunido con veinte parlamentarios en lo que va del año, lo que, según Paredes, tendría la intención de persuadirlos para que no respalden la iniciativa.

La legisladora del Bloque Democrático Popular señaló que, debido al poder que tiene el ministro Santiváñez para acelerar investigaciones y brindar apoyo a las comisarías de los pueblos, algunos representantes regionales estarían dispuestos a no apoyar la moción de censura. Asimismo, señaló que es una práctica habitual entre los ministros.

Entre los meses de enero y febrero, periodo en el que la ciudadanía ya señalaba al ministro como uno de los principales responsables de la crisis de inseguridad ciudadana que atraviesa el país, Santiváñez se reunió veinticinco veces con veinte parlamentarios. De ellos, dieciocho no han firmado la moción de censura en su contra.

Si bien la cuenta del sector puntualizó que estas reuniones se dieron debido a solicitudes de los propios congresistas de la república y su finalidad fue impulsar el trabajo articulado, Paredes rechazó dicha explicación. Para ella, el ministro ha hecho lobby político.

"Yo he hecho mi trabajo de recogida de firmas y el ministro ha hecho su trabajo de lobby, consiguiendo congresistas que no quieran firmar o que, habiendo firmado, retiren sus firmas. (...) Los congresistas despliegan sus coordinadores parlamentarios para que los congresistas no firmen o retiren sus firmas", sentenció.