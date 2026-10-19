Fotopapeletas en Lima y Callao: conoce AQUÍ dónde se ubican los radares que pueden multarte

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Exceder los límites de velocidad en las calles y avenidas de Lima y Callao puede costar muy caro. Gracias a la fiscalización conjunta de la Policía Nacional (PNP), el MTC, las municipalidades y la Sutran (mediante cámaras de fotopapeletas instaladas en diversos puntos estratégicos), las multas por apretar de más el acelerador pueden superar los S/ 2.600.

Según la gravedad de la falta, las sanciones económicas van desde S/ 963 (18% de una UIT) por superar el límite hasta en 10 km/h, suben a S/ 1.284 si el exceso es de entre 10 km/h y 30 km/h, y alcanzan los S/ 2.675 para quienes rebasen la velocidad permitida en más de 30 km/h.

¿Dónde están los puntos de control de velocidad en Lima?

Los conductores que transitan por Lima deben tener especial cuidado al circular por avenidas de alto flujo vehicular y vías expresas. Entre los puntos de fiscalización mencionados en reportes sobre fotopapeletas figuran la avenida Universitaria, a la altura de la cuadra 40, en Comas; la avenida Colonial, en el Cercado de Lima; y la avenida José Gálvez, en La Victoria.

También se han reportado controles en la vía expresa Javier Prado, en San Borja; la vía expresa Paseo de la República, cerca del puente Gonzales Prada; y la vía expresa Alfredo Benavides, en Miraflores. A estos lugares se suman distintos tramos del circuito de playas de la Costa Verde, así como sectores de las avenidas Del Ejército, La Marina y Alameda del Corregidor.

En otros distritos, los puntos señalados incluyen la avenida Mateo Pumacahua, en San Juan de Miraflores; la avenida Chorrillos, en Chorrillos; y la carretera Central, en sectores de Chaclacayo. Sin embargo, esta relación debe tomarse como una referencia y no como un registro oficial actualizado de todos los equipos que operan actualmente.

Es importante precisar que la presencia de cámaras no significa necesariamente que todos estos dispositivos estén habilitados para imponer sanciones por velocidad. La modalidad de fiscalización y las condiciones de cada punto pueden variar.

Callao: avenidas y carreteras bajo vigilancia

En la provincia constitucional del Callao, los reportes sobre controles de velocidad incluyen importantes vías como las avenidas Argentina, Faucett, Colonial y Guardia Chalaca. También aparecen distintos tramos de la avenida Néstor Gambetta, una ruta relevante para el transporte de carga y la conexión con zonas industriales y portuarias.

Otros puntos mencionados son las avenidas Buenos Aires, Sáenz Peña, Venezuela, Santa Rosa y Tomás Valle, además de sectores de las avenidas Pacasmayo y Japón, anteriormente conocida como Bertello.

La situación de las fotopapeletas en el Callao ha generado controversias en años recientes. En marzo de 2026, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó sobre coordinaciones con las municipalidades de Lima y Magdalena para evaluar la problemática relacionada con determinadas sanciones y reforzar las condiciones de fiscalización.

¿Cuánto cuesta una multa por exceso de velocidad?

La infracción por superar los límites permitidos puede implicar sanciones económicas importantes. El monto depende de la categoría de la falta y de cuánto se exceda la velocidad máxima autorizada. Por esa razón, no es recomendable confiarse únicamente en la ubicación de los radares: los límites deben respetarse en todas las vías.

De acuerdo con la información difundida por la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), la infracción M20 puede alcanzar el 50 % de una UIT, según el supuesto aplicable. Los importes deben verificarse conforme a la normativa vigente y a la clasificación consignada en la papeleta.

¿Cómo consultar si tienes una fotopapeleta?

Los conductores pueden revisar las sanciones registradas mediante las plataformas oficiales de las entidades competentes. Para infracciones detectadas por cinemómetros de la Sutran, se encuentra disponible su portal de consulta de papeletas, donde se solicitan los datos correspondientes para realizar la búsqueda.

C conocer las vías sujetas a fiscalización ayuda a conducir con mayor precaución, pero la principal medida para evitar multas y accidentes sigue siendo respetar los límites de velocidad y la señalización. Asimismo, consultar fuentes oficiales permite verificar si existe una sanción y conocer el procedimiento aplicable antes de efectuar cualquier pago o presentar un reclamo.