Osiptel anuncia medidas para usuarios de telefonía móvil afectados por El Niño: ¿a quiénes beneficiará?

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) aprobó nuevas disposiciones para facilitar la prestación y el acceso a los servicios públicos de telecomunicaciones en las zonas afectadas por el fenómeno El Niño 2026-2027.

La medida fue oficializada mediante la Resolución de Consejo Directivo N.° 000133-2026-CD/OSIPTEL, publicada el lunes 19 de octubre en el diario oficial El Peruano.

¿Qué medidas aplicarán a los usuarios de telefonía móvil?

Su aplicación comprende a las empresas operadoras y a los abonados ubicados en las zonas geográficas declaradas en estado de emergencia por este fenómeno climático.

Entre las disposiciones, se contempla la suspensión temporal del cómputo de los plazos de vigencia de los saldos y promociones de las líneas prepago cuando estos venzan durante el periodo de aplicación de las medidas.

También se suspende temporalmente el cómputo de determinados plazos relacionados con la suspensión o baja del servicio por falta de tráfico de voz, datos o recargas.

En el caso de los usuarios con planes pospago, las empresas operadoras deberán realizar una migración temporal a la modalidad prepago por falta de pago, siempre que sea técnicamente posible, en lugar de suspender o dar de baja el servicio.

Esta medida no generará penalidades, cargos por migración ni costos adicionales asociados exclusivamente al cambio temporal. Sin embargo, las deudas anteriores continuarán vigentes.

¿Cuáles son los distritos de que se verán beneficiados?

El presidente de Osiptel, Rafael Muente Schwarz, señaló que desde el 19 de octubre de 2026 se aplica el Decreto Supremo N.° 124-2026-PCM, que declaró el estado de emergencia por 60 días en 893 distritos de 22 regiones y el Callao ante el riesgo de lluvias extremas relacionadas con el Fenómeno El Niño.

Están incluidos los distritos de algunas provincias de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali y el Callao.

Lima Metropolitana:

Dentro de la declaratoria, se definen las zonas donde se aplicarán las medidas aprobadas por Osiptel, en caso de que la conectividad sea débil ante los efectos climáticos. Es un beneficio exclusivo para los siguientes distritos de Lima Metropolitana:

Ate

Carabayllo

Chaclacayo

Cieneguilla

Comas

El Agustino

Independencia

Lima

Los Olivos

Lurigancho-Chosica

Lurín

Pachacámac

Pucusana

Punta Hermosa

Punta Negra

Rímac

San Bartolo

San Juan de Lurigancho

San Martín de Porres

La norma busca evitar que las emergencias climáticas agraven las dificultades de comunicación de las poblaciones afectadas. No obstante, las medidas no se aplicarán automáticamente a todo el país, sino a las zonas declaradas en emergencia y bajo las condiciones previstas por Osiptel, por lo que los usuarios deberán informarse a través de sus operadoras sobre los mecanismos disponibles en cada localidad.