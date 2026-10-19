LATAM Airlines se pronuncia tras incidente técnico: desembarcó a pasajeros de vuelo a Piura antes del despegue

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un imprevisto técnico registrado antes del despegue obligó a LATAM Airlines Perú a adoptar medidas preventivas con los pasajeros del vuelo LA2302, que tenía previsto trasladarse desde Lima hacia Piura durante la mañana de este lunes 19 de octubre.

El aeropuerto confirmó que sus operaciones continuaron con normalidad y que no se registraron afectaciones en las llegadas ni salidas de otros vuelos.

LATAM dispone el desembarque preventivo de pasajeros con destino a Piura

A través de un comunicado oficial, la compañía informó que, tras presentarse el evento técnico, se determinó el desembarque preventivo de las personas que se encontraban a bordo. La decisión, según precisó la aerolínea, respondió a la prioridad de garantizar la seguridad de los pasajeros y de la tripulación.

LATAM señaló que sus equipos se encuentran brindando asistencia a los viajeros afectados por la interrupción del servicio. Además, indicó que viene realizando las gestiones necesarias para reubicarlos en otros vuelos a la brevedad posible, con el objetivo de que puedan continuar su viaje hacia su destino.

La compañía no precisó cuántos pasajeros resultaron afectados ni cuánto tiempo podría tomar el proceso de reubicación. Tampoco detalló la naturaleza de la falla detectada en la aeronave, debido a que las circunstancias del incidente serán sometidas a una evaluación técnica.

En ese sentido, la empresa indicó que las investigaciones se desarrollarán conforme a los procedimientos correspondientes, por lo que aún no se ha establecido públicamente una causa específica para el evento registrado antes de la salida.

El incidente generó inconvenientes para los pasajeros que tenían previsto viajar a Piura , quienes deberán esperar las alternativas de transporte que les ofrezca la aerolínea para completar su recorrido.

Comunicado Oficial

Aeropuerto Jorge Chávez confirma que las operaciones siguen con normalidad

En paralelo, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez se pronunció tras el incidente registrado en el terminal, donde un avión que cubriría la ruta Lima-Piura sufrió un imprevisto técnico antes de despegar.

Según el mensaje difundido, las pistas 1 y 2 se encontraban operativas con normalidad. Asimismo, el terminal aéreo señaló que no se habían registrado afectaciones en las llegadas ni en las salidas de vuelos.

#JorgeChávezInforma🚨✈️ En este momento, las operaciones en el aeropuerto Jorge Chávez se desarrollan con normalidad, las pistas 1 y 2 están funcionando. No hubo afectación en las llegadas y salidas de vuelos. ✈️ Durante la mañana, se registró una emergencia con uno de los vuelos de @LATAM_PER, la cual ha sido controlada y los pasajeros fueron atendidos por la respectiva aerolínea. — Aeropuerto Jorge Chávez (@AeroJorgeChavez) October 19, 2026

La publicación también hizo referencia a una emergencia relacionada con uno de los vuelos de LATAM Perú, indicando que la situación había sido controlada y que los pasajeros recibieron atención por parte de la respectiva aerolínea.

De esta manera, el aeropuerto comunicó que el incidente no había ocasionado interrupciones generales en sus operaciones, mientras la compañía aérea atendía a los usuarios involucrados. Aunque el incidente ocurrió antes del despegue , la decisión de desembarcar a los pasajeros permitió priorizar la seguridad de los pasajeros mientras se evalúan las circunstancias.

LATAM deberá completar la evaluación técnica correspondiente y gestionar la reubicación de los pasajeros afectados por la interrupción del vuelo LA2302. Mientras tanto, el Aeropuerto Jorge Chávez informó que las operaciones continuaban con normalidad, sin afectaciones reportadas en las llegadas ni en las salidas de otras aeronaves.