Hospital Carrión responde por presunta desaparición de bebé y asegura que colaborará con la Fiscalía

23/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao se pronunció oficialmente tras la denuncia de una familia que cuestiona la atención brindada a una madre que esperaba gemelas y que, después de una cesárea, recibió solamente a una bebé. A través de un comunicado difundido el jueves 22 de octubre, la institución aseguró que colaborará con las autoridades para esclarecer los hechos.

La controversia surgió luego de que los familiares denunciaran que los controles prenatales y las ecografías de la paciente registraban dos fetos. Sin embargo, según su testimonio, tras el nacimiento únicamente les entregaron a una recién nacida, situación que generó preocupación y pedidos de explicaciones sobre lo ocurrido durante la atención médica.

Hospital asegura que los registros clínicos están resguardados

En su pronunciamiento, la Dirección General del establecimiento de salud afirmó que los expedientes clínicos, los registros de ingresos, las actas de nacimiento y las bitácoras de enfermería se encuentran debidamente resguardados.

Asimismo, indicó que, de manera preliminar, los folios y las bitácoras asistenciales mostrarían un cumplimiento de las guías de atención materno-infantil vigentes. No obstante, el hospital señaló que está dispuesto a colaborar con los órganos de justicia y las autoridades competentes, facilitando la documentación y la información técnica que le soliciten formalmente.

La institución también pidió a la ciudadanía y a los medios de comunicación actuar con prudencia y evitar difundir especulaciones o información no verificada que pueda perjudicar las investigaciones en curso o afectar la tranquilidad de los pacientes.

Otro punto importante del comunicado es que el Ministerio Público ya tomó conocimiento formal de los hechos presuntamente ocurridos en las instalaciones del hospital. Según la institución, existe plena disposición para colaborar con las diligencias correspondientes.

Comunicado oficial

MIMP brinda asistencia legal y psicológica a la familia

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que, a través del Centro Emergencia Mujer y Familia (CEM) Bellavista, brinda asesoría legal a la familia que denunció la presunta desaparición de un recién nacido en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, en el Callao.

Según el pronunciamiento, el personal de la institución trabaja de manera coordinada con el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú y la Defensoría del Pueblo para garantizar el seguimiento de los protocolos correspondientes y contribuir al esclarecimiento de los hechos.

El MIMP precisó que estas acciones se desarrollan luego de que el establecimiento de salud se comprometiera a realizar las auditorías médicas y entregar las historias clínicas y las pruebas requeridas por las autoridades competentes.

📍 #Callao | El Centro Emergencia Mujer y Familia (CEM) Bellavista del MIMP asesora legalmente a la familia que reportó la presunta desaparición de un recién nacido en el Hospital Daniel Alcides Carrión. Personal del MIMP trabaja junto al Ministerio Público, la Policía Nacional y la Defensoría del Pueblo para seguir los protocolos para esclarecer el caso, luego que el hospital se comprometiera a hacer las auditorías médicas, entregar las historias clínicas y las pruebas a las autoridades. Asimismo, desde el MIMP seguiremos brindando soporte psicológico y legal a la familia durante toda la investigación. #MIMP — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) October 23, 2026

El caso continúa bajo investigación y será necesario contrastar los registros médicos, las declaraciones de los involucrados y las evidencias disponibles. La entidad aseguró que continuará proporcionando acompañamiento psicológico y asesoría legal a los familiares durante todo el proceso de investigación. De esta manera, busca garantizar que reciban el soporte necesario mientras se determinan las circunstancias de lo ocurrido y las posibles responsabilidades.