Preocupación en Ticlio Chico por El Niño: posibles lluvias y desprendimientos de rocas alertan a la población

23/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Vecinos de Ticlio Chico, en Villa María del Triunfo, manifestaron su preocupación ante las posibles lluvias asociadas al fenómeno El Niño y el riesgo de desprendimiento de rocas en las zonas altas del sector.

Advirtieron que las precipitaciones intensas podrían provocar la caída de piedras y poner en peligro a las familias que viven cerca de los cerros. Asimismo, señalaron que las bajas temperaturas y la densa neblina son otras de las condiciones que afrontan en esta zona de Lima.

Vecinos solicitan evaluación ante posibles riesgos por lluvias

Ante este panorama, las familias expresaron su temor por las posibles consecuencias de las lluvias y solicitaron la atención de las autoridades para prevenir situaciones de riesgo.

Según indicaron, hasta el momento no han recibido visitas de representantes de las instituciones competentes para evaluar el estado de sus viviendas ni las condiciones de seguridad de los sectores donde residen.

"Nosotros estamos preocupados porque vivimos acá atrás y las piedras se pueden caer, nos da mucho miedo vivir", afirmó una vecina.

Asimismo, otro vecino de Ticlio Chico advirtió sobre el peligro que enfrentan las personas al transitar por los caminos rocosos y resbaladizos de la zona. Señaló que estas condiciones representan un riesgo para todos los peatones, incluidos los niños que deben movilizarse por dichas vías.

"Que se acerque una autoridad a ver como nos encontramos. Podrían mejorar la via publica porque cuando hace mucho frio se hace demasiado barro en esta zona y nos podemos resbalar", señaló un vecino que se encontraba con su bebé en brazos.

Imagen referencial

Las vías son de un solo sentido y, desde las primeras horas de la mañana, los vecinos hacen lo posible por transitar por los costados para evitar los charcos de agua acumulados en medio del camino.

Se recomienda caminar con precaución, debido al riesgo de caer a un desnivel de entre dos y tres metros. Asimismo, se estima que las lluvias podrían prolongarse durante aproximadamente dos semanas.