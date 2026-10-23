23/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un hombre y una mujer perdieron la vida en un accidente vial registrado en la madrugada de este viernes en San Juan de Lurigancho. Según registros de las cámaras de seguridad indicarían que la motocicleta cruzó con luz roja momentos antes del impacto.

El desarrollo del choque frente a estación del Metro de Lima

El hecho ocurrió cerca de las 4:30 a.m. de este viernes 23 de octubre, en el cruce de las avenida Canto Rey y la avenida Fernando Wiesse, a la altura de la Estación San Martín del Metro de Lima, impactó directamente contra una miniván de color blanco.

La fuerza del impacto fue tal que la motocicleta terminó debajo de la miniván, mientras que sus dos ocupantes salieron despedidos por el aire y cayeron sobre el pavimento. Ambos fallecieron producto de la violenta colisión.

Estación San Martín de la Línea 1 del Metro de Lima

Cámaras de vigilancia captaron el fatal accidente

De acuerdo con las grabaciones de las cámaras de vigilancia, el conductor de la motocicleta habría cruzado con el semáforo en rojo cuando intentaba incorporarse a la avenida Canto Rey. Las imágenes permitirían observar las circunstancias en las que se produjo el accidente, que terminó con la vida de las dos personas que viajaban en el vehículo menor.

Víctimas identificadas

Una de las personas fallecidas fue identificada como Wilmer Pascual. La identidad de la mujer que viajaba con él todavía no ha sido confirmada por las autoridades. En la miniván viajaban dos personas, el conductor y una copiloto, quien resultó herida y fue trasladada a un centro médico para recibir atención.

Accidentes de tránsito son cotidianos

Una vendedora de desayunos que trabaja cerca del lugar donde ocurrió el accidente señaló que este tipo de siniestros viales son recurrentes en la zona.

"Si eso si. Más que todo porque como hay discotecas, toman y chocan entre ellos. Por ejemplo, cuando llueve, esa pista es muy resbaloso y se han caído", señala.

Momento preciso del impacto de la motocicleta y de la miniván a las 4:39 a.m.

Investigación policial

La Policía revisa las imágenes y las condiciones del accidente para establecer las causas y responsabilidades. La información sigue en desarrollo, por lo que podrían conocerse nuevos detalles sobre los ocupantes y las diligencias realizadas.

Mientras las autoridades realizan las investigaciones correspondientes, se ha dispuesto un ligero desvío vehicular en la zona. Las diligencias continúan con la recopilación de información y evidencias que permitan esclarecer las circunstancias del choque y determinar las causas del fallecimiento de los dos ocupantes de la motocicleta.