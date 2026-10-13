III Simulacro Nacional Multipeligro se realiza en todo el Perú, HOY, martes 13 de octubre: ¿a qué hora empezará?

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Hoy, martes 13 de octubre, desde las 8:00 p. m., se llevará a cabo en todo el Perú el III Simulacro Nacional Multipeligro a cargo del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI).

Esta actividad tiene como objetivo fortalecer las capacidades de preparación y respuesta de las entidades integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGRED) y de la población en general, a fin de responder de manera eficiente y oportuna ante peligros de origen natural o inducidos por la acción humana.

¿En qué consiste el simulacro?

Durante la jornada se llevarán a cabo tres momentos de acción, los cuales deberán ser cumplidas por las entidades de los tres niveles de gobierno, las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Bomberos, instituciones educativas, centros de salud, mercados, oficinas y empresas. Así como, la comunidad en general, junto a voluntarios en emergencia y rehabilitación (VER) y organizaciones comunitarias.

Bajo esta consideración, se recuerdan los escenarios claves del nuevo simulacro que deberá ser cumplido principalmente por los 34 millones de peruanos:

Momento 1: El simulacro inicia con el sonido de bocinas , campanas, silbatos , sirenas del SASPE u otro similar; este sonido representa la ocurrencia del sismo.

El simulacro inicia con el , campanas, , sirenas del u otro similar; este sonido representa la ocurrencia del sismo. Momento 2: Durante los dos primeros minutos , ubícate en la zona segura en caso de sismo.

Durante los , ubícate en la en caso de sismo. Momento 3: Evacúa hacia las zonas seguras externas y puntos de reunión. Recuerda llevar tu mochila para emergencias.

Los simulacros implican la movilización de personal y recursos y permiten evaluar la eficacia y eficiencia de los Planes de Operaciones de Emergencia, Planes de Contingencia, Planes de Continuidad Operativa, protocolos y procedimientos de los integrantes.

☝🏼¡Es hoy! 😉 Elige prepararte y participa del III #SimulacroNacional2026 📆 martes 13 de octubre 🕒 8:00 p. m. https://t.co/VKcIvrUj83 October 13, 2026

¿Cómo actuar durante y después de un sismo?

Frente a la ocurrencia de sismos, José Cieza, conductor de "Construyendo en Exitosa", brindó algunas recomendaciones a tener en cuenta durante y después de un movimiento telúrico. Indicó que, si estás en un edificio o zona comercial, es aconsejable acercarse a las columnas del inmueble, ya que ahí se encuentran los muros de concretos y vigas que te pueden brindar mayor seguridad.

También destacó, que se debe mantener la calma durante la evacuación; asimismo, debe tenerse siempre a la mano una mochila de emergencia, capaz de ayudar a sobrevivir durante las primeras 24 a 72 horas después de un desastre natural. Según el INDECI, debe contener los siguientes insumos:

1 litro de agua por persona.

Enlatados.

Galletas.

Una manta pequeña polar.

Alcohol en gel.

Mascarillas.

Artículos de higiene.

Linterna a pilas.

Radio portátil.

Silbato para dar alertas o avisos.

Si en caso se tenga entre los integrantes de la familia a un bebé, una mujer gestante o un adulto mayor, se deben incluir objetos como: biberones, pañales, papillas, mantas, abrigo extra, termómetro, entre otras cosas más que puedan ser requeridas.

Tal como es reiterativo, durante y después de la actividad sísmica es recomendable no realizar llamadas porque las líneas suelen saturarse, situación que podría demorar la ubicación de personas eventualmente afectadas.