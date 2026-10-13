Indeci recomienda una mochila de emergencia por cada dos personas: ¿qué artículos debe contener?

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante el riesgo de enfrentar un desastre natural, Carlos Pichilingue, subdirector del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), explicó en diálogo con Exitosa qué artículos deben incluirse en una mochila de emergencia y por qué es importante contar con una por cada dos personas.

El especialista recomendó que el equipaje no supere los ocho kilogramos e incluya agua, alimentos no perecibles, un botiquín de primeros auxilios, una manta y una radio para mantenerse informado si fallan otros medios de comunicación.

¿Qué debe contener una mochila de emergencia?

Contar con una mochila de emergencia puede ayudar a las familias a afrontar las primeras horas posteriores a un desastre. Por ello, Carlos Pichilingue, subdirector del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), brindó recomendaciones en diálogo con Exitosa sobre los artículos esenciales que deben prepararse para responder ante una situación de riesgo.

El representante de Indeci precisó que no es necesario comprar una mochila de un color específico, pues cualquier equipaje disponible en casa puede cumplir esta función, siempre que permita transportar los artículos indispensables sin dificultar el desplazamiento.

"Se recomienda, cualquier mochila, no necesariamente tiene que ser una mochila anaranjada, puede ser cualquier mochila que nosotros tengamos a disposición, una mochila que contenga los elementos que no supere una capacidad de 8 kilogramos para facilitar la movilidad, para poder el desplazamiento, recordemos que es una mochila de emergencia por cada dos personas", explicó.

Entre los elementos que recomendó incluir se encuentran:

Botiquín de primeros auxilios: debe contener gasas, alcohol, curitas y vendas para atender heridas.

debe contener gasas, alcohol, curitas y vendas para atender heridas. Alimentos no perecibles: como conservas de atún, que deben revisarse y reemplazarse periódicamente.

como conservas de atún, que deben revisarse y reemplazarse periódicamente. Agua: es indispensable para mantener la hidratación durante una emergencia.

es indispensable para mantener la hidratación durante una emergencia. Manta o abrigo: puede ser útil si las personas deben evacuar durante la noche y permanecer al aire libre.

puede ser útil si las personas deben evacuar durante la noche y permanecer al aire libre. Radio: permite recibir información e indicaciones de las autoridades si otros medios de comunicación dejan de funcionar.

permite recibir información e indicaciones de las autoridades si otros medios de comunicación dejan de funcionar. Galletas, barras energéticas o chocolates: ayudan a disponer de alimentos durante las primeras horas de la emergencia.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, Carlos Pichilingue, subdirector del Indeci, recomendó contar con una mochila de emergencia por cada dos personas para estar preparados ante posibles desastres. Asimismo, explicó qué elementos esenciales debe incluir. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3TG8j — Exitosa Noticias (@exitosape) October 13, 2026

Radio y agua: elementos clave para afrontar una emergencia

Durante la entrevista, Pichilingue destacó la importancia de contar con una radio, debido a que una emergencia puede afectar las comunicaciones y dificultar el acceso a internet, televisión o telefonía móvil. Este dispositivo permitiría mantenerse informado sobre la evolución de la situación y las instrucciones oficiales.

Asimismo, recordó que existe el número 119 para dejar mensajes de emergencia cuando las comunicaciones habituales se encuentren congestionadas. Según explicó, la persona puede marcar ese número y elegir la opción 1 para grabar un mensaje. Luego, un familiar o amigo puede llamar al mismo número, seleccionar la opción 2 e ingresar el número de celular correspondiente para escuchar la grabación.

Respecto al agua y los alimentos, el subdirector de Indeci indicó que la mochila está pensada para cubrir las necesidades durante los dos primeros días. La preparación anticipada de estos artículos permite responder con mayor organización ante una evacuación.

"Como le mencionaba, la mochila de emergencia es para dos días, para los próximos dos días y al menos 800 mililitros de agua, es necesario para cada persona", señaló.

Indeci recomienda revisar periódicamente el contenido de la mochila, verificar el estado de los alimentos y mantenerla en un lugar accesible. Tener una por cada dos personas y distribuir adecuadamente su peso puede facilitar el traslado y contribuir a la preparación familiar frente a posibles desastres.