Simulacro Nacional Multipeligro este 13 de octubre: ¿tu celular recibirá las alertas del SISMATE y SASPe?

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

De acuerdo a lo programado, este martes 13 de octubre se realizará el Simulacro Nacional Multipeligro, que contará con las alertas de los sistemas SISMATE y SASPe para familiarizar a la población con las herramientas de aviso ante posibles emergencias y desastres. La actividad está programada para las 8:00 p. m. y busca fortalecer la preparación de los ciudadanos.

¿Qué es el SISMATE y SASPe y cómo funcionan?

Según informó Agroideas del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), durante el ejercicio del simulacro, se activarán estos sistemas en algunos distritos del país. Por ello, se recomienda a la población mantenerse atenta a las notificaciones y recordar que se trata de una práctica preventiva.

El Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (SISMATE) es una herramienta del Estado peruano que permite enviar mensajes de alerta a los teléfonos celulares ante situaciones de emergencia o peligro inminente.

Por otro lado, el Sistema de Alerta Sísmica Peruano (SASPe) cuenta con sensores sísmicos y sirenas electrónicas instaladas en la costa del Perú. Su función es detectar sismos de magnitud igual o mayor a 6.0 y activar las sirenas ubicadas en espacios públicos abiertos, con el objetivo de alertar a la población con algunos segundos de anticipación.

Alerta funciona en los dispositivos móviles

Una de las principales características de este tipo de alertas es que funciona sin necesidad de contar con saldo o conexión a datos móviles, como es el caso del SISMATE. De esta manera, puede transmitir información de emergencia a los equipos compatibles que se encuentren dentro del área de cobertura de la alerta.

Asimismo, los mensajes pueden advertir sobre diferentes peligros, como inundaciones, huaicos, actividad volcánica y otros fenómenos que representen un riesgo para la población.

🚨 En este simulacro se contará con las alertas del SISMATE y SASPe. Conoce cómo funcionan. 😉 Elige prepararte y participa del III #SimulacroNacional2026. 📆 Martes 13 de octubre. 🕒 8:00 p. m. https://t.co/nW7yX5QvzS — AGROIDEAS - MIDAGRI (@AGROIDEASPeru) October 9, 2026

¿Qué debes hacer durante el simulacro?

Durante el ejercicio, los ciudadanos deben mantener la calma, prestar atención a las alertas que puedan recibir y seguir las indicaciones de las autoridades. Es importante recordar que estos avisos forman parte de una actividad programada para mejorar la preparación ante emergencias.

El Simulacro Nacional Multipeligro permitirá que la población conozca el funcionamiento de estos sistemas y refuerce sus medidas de prevención. La recomendación es participar responsablemente y aprovechar la actividad para identificar rutas de evacuación y zonas seguras.

Finalmente, el uso de estas alarmas que sonarán en dispositivos móviles como el SISMATE y SASPe, ayudarán a que la población tenga conocimiento del III Simulacro Nacional Multipeligro que se llevará a cabo este 13 de octubre.