Incendio en Mesa Redonda consumió cuatro puestos de una galería comercial en el Cercado de Lima

25/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un incendio registrado en una galería comercial del conglomerado de Mesa Redonda, en el Cercado de Lima, movilizó a los equipos de emergencia y generó preocupación entre comerciantes y transeúntes. El siniestro ocurrió en el jirón Puno, a la altura de la cuadra 8, cerca del cruce con el jirón Paruro, y consumió 4 puestos de una galería en la zona.

De acuerdo con la información de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la emergencia fue clasificada como código 1 y dejó daños en dos puestos comerciales. Ante esta situación, los bomberos desplegaron sus unidades para controlar las llamas y evitar que el fuego alcanzara otros espacios del establecimiento, ubicado en una concurrida zona comercial.

Hasta el momento de la información difundida, no se habían reportado personas heridas. Sin embargo, la emergencia requirió la intervención de personal municipal y la coordinación con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, mientras se adoptaban medidas para proteger a quienes transitaban por los alrededores.

Autoridades toman acciones

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, supervisó las acciones de respuesta a través de los equipos de gestión del riesgo de desastres, operaciones especiales y fiscalización. Asimismo, personal de Seguridad Ciudadana y Fiscalización y Control estableció un cerco perimétrico para mantener a las personas alejadas del área afectada y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

Respecto al origen del siniestro, Mario Casaretto, gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la comuna limeña, señaló que una descarga eléctrica podría haber provocado el incendio. No obstante, esta posibilidad todavía debía ser corroborada mediante las evaluaciones correspondientes, por lo que aún no se contaba con una causa confirmada.

Aunque el fuego permanecía parcialmente controlado, los bomberos debían completar las labores de enfriamiento e ingresar al establecimiento, cuyas puertas son metálicas, para inspeccionar el interior y extinguir posibles focos activos. Estas acciones resultaban fundamentales para evitar que las llamas se reavivaran y garantizar condiciones seguras en la zona afectada.

El peor incendio de Mesa Redonda

El 29 de diciembre de 2001, Mesa Redonda fue escenario de una de las peores tragedias de Lima. Un artefacto pirotécnico provocó un incendio que se extendió rápidamente entre los puestos comerciales donde se almacenaban fuegos artificiales. El siniestro dejó cientos de fallecidos y heridos, además de cuantiosas pérdidas materiales, y evidenció graves deficiencias en seguridad, prevención y fiscalización.

Más de dos décadas después, el reciente incendio en una galería comercial del jirón Puno vuelve a generar preocupación por los riesgos en esta concurrida zona. Aunque inicialmente no se reportaron personas heridas, las autoridades deben determinar las causas y verificar las condiciones del establecimiento. La prevención y fiscalización resultan fundamentales para evitar nuevas emergencias y proteger vidas.