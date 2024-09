¡Increíble! PNP captura a banda delincuencial denominada como "Los bravos de Chorrillos"

21/09/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Policía Nacional del Perú capturó a una banda delincuencial que operaba en el distrito de Chorrillos, en Huaral. Los denominados como "Los Bravos de Chorrillos", se habrían dedicado al reglaje y a robo agravado. Los agentes del orden especificaron que se trataba de tres hombres y una mujer.

Según el reporte, los delincuentes, identificados por sus alias como: "El viejo", "Pepín", "Loco Elías" y "La Chuchi", se aprovechaban de las personas que retiraban dinero en algunos espacios bancarios y otras entidades financieras. Ello fue advertido a las autoridades para que puedan tomar acción sobre los hechos.

El coronel Alberto Lauriano dio detalles de la detención de esta banda delincuencial. Asimismo, realzó el haber desarticulado la banda que, suponen, operaba desde hacía bastante tiempo.

"De razón, de haber intervenido, capturado y desarticulado a la banda delincuencial denominado como 'Los bravos de chorrillos' la cual está integrado por cuatro personas. Tres de sexo masculino y uno de sexo femenino, ellos responden a los alias de "El viejo", "Pepín", "Loco Elías" y "La Chuchi", acotó el agente policial.

Huaral de luto

Este hecho ocurre a poco tiempo de que se descubriera un crimen maquiavélico en el que se vio envuelta una joven enfermera de Huaral. Como es de conocimiento público, la joven enfermera huaralina Kimberlit Maricielo Tapia Ortiz, fue hallada calcinado y desmembrado en un condominio, luego de una semana de que se reporte su desaparición.

El pasado miércoles, Joshua Huamán, confeso asesino de la joven, fue llevado al Departamento de Investigación Criminal de Huaral. En ese momento, la Fiscalía formuló el pedido de detención preliminar ante el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaral.

"Se ha entrevistado con el investigado Joshua Huamán, quien, al preguntarle por la agraviada, se mostró nervioso y en todo momento negó saber el paradero de la agraviada, asimismo que la conoció por Tinder, señalando que la última vez que tuvo comunicación con ella fue el 5 de setiembre de 2024", se lee en el documento del auto de detención preliminar.

Al momento de detallar lo ocurrido con Tapia Ortiz, el joven indicó que "el diablo se metía en su cabeza" y le ordenó cometer tan horrendo crimen. "Juro que el diablo se me metía en la cabeza, se me aparecía dando órdenes. No pude controlarme y tuve que hacerlo. Me daba órdenes, que yo no quería cumplir, pero (insistía)", relató.

De este modo se pudo conocer que una banda criminal fue capturada en Chorrillos en Huaral. Los delincuentes se dedicaban al asalto y reglaje de personas que acudían a entidades bancarias.