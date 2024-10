Joven estudiante de Medicina de la USMP falleció en sus instalaciones: Familiares piden esclarecer el caso

El pasado miércoles 2 de octubre, una estudiante de la Universidad San Martín de Porres (USMP) perdió la vida en las instalaciones de la Facultad de Medicina. Conforme a la información preliminar, la alumna se habría descompensado. No obstante, su familia pide que se realice una investigación para esclarecer el caso.

Según declaraciones para medios informativos, algunos estudiantes que presenciaron lo ocurrido mencionaron que la joven, identificada con las iniciales A.V.R.LL., iniciaba su primer año en la carrera de Medicina, cursando apenas su segundo ciclo.

Ella se encontraba al interior de la sala de cómputo de la biblioteca de su Facultad, junto a unos compañeros de clase. Sin embargo, de forma repentina, cayó al suelo producto de un desmayo. Pese a que se levantó brevemente, volvió a caer, quedando tendida por un largo tiempo.

Los alumnos expresaron que se intentó reanimar a la joven, pero que esto no fue posible. Además, resaltan que se llamó a un equipo de bomberos, los cuales llegaron 30 minutos después de la emergencia.

Estos alcances motivaron a que los familiares de la fallecida alumna se mostraran muy afectados, pidiendo que se investigue el caso para esclarecer los hechos, y así determinar las causas que habrían originado su lamentable muerte.

Por su parte, la Facultad de Medicina Humana de la USMP emitió un comunicado en donde expresó sus condolencias a la familia de A.V.R.LL. En su pronunciamiento difundido en redes sociales, no se brindó mayores detalles de lo ocurrido. Tal publicación generó algunas opiniones, en donde se pide mayor claridad del asunto.

Cabe resaltar que, algunos de los comentarios responden a familiares de la estudiante. Por ejemplo, la usuaria Vane RoMa afirma ser su tía, y pidió, a través de su cuenta en Facebook, que los testigos del hecho faciliten información adicional.

"Lo que le pasó a mi sobrina A. no puede quedar así, más adelante puede ser otro jovencito que pase por lo mismo. Siendo una universidad de medicina humana no puede ser posible que no tengan los implementos básicos para brindar primeros auxilios y actuar como si nada hubiera pasado", expresó.