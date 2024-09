¡Atención estudiante! Sunedu extiende bachiller automático hasta fin de 2024

Mediante una Resolución del Consejo directivo N° 0029-2024, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), anunció la extensión del periodo de adecuación para que estudiantes y egresados puedan acceder al bachiller automático hasta el 31 de diciembre de 2024.

Según lo estipulado en el mensaje de la entidad adscrita al Ministerio de Educación, la medida responde a las dificultades señaladas en la implementación de la Ley 31803, la misma que exige que los estudiantes puedan culminar de manera satisfactoria sus estudios de pregrado con un curso de trabajo de investigación en su último semestre.

Se estableció que los estudiantes podrán acceder a este grado, correspondiendo a la acreditación del trabajo de investigación realizado o lo que sea equivalente a ello, y que esté estipulado en su plan de estudios.

"La circunstancia descrita representa un perjuicio para los estudiantes debido a que no pueden obtener el grado académico de bachiller o que, al haberlo obtenido, no puede ser inscrito en el Registro Nacional de Grados y Títulos al advertirse que no se ha cumplido con los requisitos mínimos exigibles para el otorgamiento de grados y títulos de rango universitario, en el marco de las condiciones establecidas por la Ley Universitaria y la Ley 31803", acota Sunedu.