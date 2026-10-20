Juntos lanza convocatoria laboral CAS con SUELDOS de hasta S/ 11,000: conoce los puestos disponibles

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El programa Juntos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) lanza una nueva convocatoria laboral para egresados, bachilleres y titulados con sueldos de hasta S/ 11,000. Descubre cómo participar y los puestos que se ofrecen.

Oferta laboral de Juntos bajo la modalidad CAS: ¿cómo postular?

De acuerdo a la información revelada en su página oficial, el programa Juntos abrió una nueva convocatoria laboral bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS). En total, se ofrecen 25 plazas de trabajo distribuidas en diferentes regiones del Perú.

Las personas interesadas deberán revisar las bases correspondientes a cada puesto, debido a que los requisitos de formación académica, experiencia y conocimientos varían de acuerdo con el perfil solicitado. La fecha establecida para la presentación de las postulaciones es el 26 de octubre de 2026.

La oferta laboral incluye trabajo para profesionales, técnicos, bachilleres y personas con diferentes perfiles académicos. Entre algunos de los requisitos para postular a los puestos que ofrece Juntos está el llevar curso en gestión pública, desarrollo comunitario, resolución de conflictos, conocimiento de ofimática, curso en redes o soporte y mantenimiento de equipos informáticos o de comunicaciones.

Asimismo, se pide contar con curso en contrataciones del Estado y/o curso en Recursos Humanos. Recuerda que el perfil varía dependiendo al puesto que postulas. Para mayores detalles puedes acceder a la plataforma de la convocatoria CAS de Juntos a través de este LINK o digitar https://convocatoria.juntos.gob.pe/Convocatoria/Lista.

Juntos ofrece 25 puestos de trabajo: ¿cuáles son?

Entre las 25 plazas disponibles se encuentran:

Especialista en ejecución contractual - Lima con remuneración de S/ 8000.

contractual - Lima con remuneración de S/ 8000. Especialista en almacén - Lima con sueldo de S/ 5500.

Gestor local - Apurímac con sueldo de S/ 2000.

Asistente administrativo - Huánuco con sueldo de S/ 2500.

Gestor local - Huánuco con sueldo de S/ 2000.

Gestor de información - Ucayali con sueldo de S/ 3000.

Gestor local - Lima con sueldo de S/ 2000.

con sueldo de S/ 2000. Asistente de archivo - Lima con remuneración de S/ 1700.

Comunicador - Cusco con sueldo de S/ 2500.

- Cusco con sueldo de S/ 2500. Gestor local - Amazonas.

Asistente de archivo - Amazonas.

TOAU - Amazonas.

Gestor de desarrollo social - Tacna.

Gestor local zona alejada - San Martín con remuneración de S/ 3000.

con remuneración de S/ 3000. Gestor local - San Martín.

Comunicador - Piura con sueldo de S/ 2500.

Gestor local zona alejada - Piura.

Secretario técnico de procedimientos - Lima con sueldo de S/ 9000.

- Lima con sueldo de S/ 9000. Gestor local - Áncash.

Coordinador de servicios complementarios - Lima con remuneración de S/ 11,000.

Procedimiento de selección y contratación de personal

La formación profesional que se solicita está relacionada con Economía, Administración, Contabilidad, Derecho, Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud o Ciencias de la Comunicación. El proceso de selección comprende al menos cinco fases, entre ellos:

Postulación virtual y de cumplimiento de requisitos dependiendo del puesto al que postulas: entrar al siguiente enlace (https://www.juntos.gob.pe), dirigirse a la sección "Enlaces directos" y buscar la opción "Trabaja con Nosotros" del Portal Institucional del Programa JUNTOS.

dependiendo del puesto al que postulas: entrar al siguiente enlace (https://www.juntos.gob.pe), dirigirse a la sección "Enlaces directos" y buscar la opción del Portal Institucional del Programa JUNTOS. Evaluación curricular.

Evaluación de conocimientos.

Evaluación psicológica.

Entrevista personal.

Por ello, antes de registrar tu CV, es recomendable identificar el código CAS correspondiente, revisar las bases y verificar el cronograma oficial de la convocatoria laboral que lanzó el programa Juntos y que estará vigente hasta el 26 de octubre del 2026.