Programa Juntos moderniza su atención con su app móvil para revisar abonos: ¿cuándo será el próximo PAGO?

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El programa Juntos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) moderniza su atención con la aplicación "Conecta Juntos" que permitirá a los afiliados conocer más sobre sus abonos y otros trámites. En ese marco, descubre cuándo sería el próximo pago de la pensión no contributiva y a quiénes beneficiará.

App Conecta Juntos: consultar tus abonos y trámites

Mientras el programa Contigo recibe buenas noticias de que sus usuarios podrán cobrar su pensión no contributiva bimestral de S/ 300 correspondientes al padrón V del 2026 este 23 de octubre, los afiliados del programa Juntos no se quedan atrás.

Pues bien, a través de sus redes sociales, el Gobierno anunció que este último programa social actualizó su aplicativo móvil llamado "Conecta Juntos", una herramienta digital que moderniza y simplifica la comunicación con la ciudadanía en general.

Como se sabe, esta app permitirá a quienes están afiliados a este programa Juntos realizar las siguientes consultas y trámites:

Actualizar de manera autónoma sus datos personales, dirección y número de teléfono.

de manera autónoma sus dirección y número de teléfono. Consultar información sobre abonos e incentivos económicos.

Revisar alertas y compromisos de corresponsabilidad.

Conocer la vigencia de tu Clasificación Socioeconómica (CSE).

(CSE). Verificar a los integrantes de tu hogar registrados en el programa Juntos.

LINK del aplicativo móvil Conecta Juntos

Para poder acceder a esta app móvil solo debes dar clic al siguiente ENLACE o digitar el link https://conectajuntos.juntos.gob.pe/ para ingresar en la web desde tu computadora o celular.

La plataforma está dirigida no solo a hogares afiliados, sino también a ciudadanos interesados en incorporarse al programa, personas en proceso de afiliación y usuarios recientemente incorporados.

Juntos en octubre 2026: ¿cuándo será el pago al padrón V?

Tras el anuncio de la modernización del aplicativo "Conecta Juntos", los afiliados al programa social del Midis mantiene una nueva interrogante: ¿cuándo será el pago correspondiente al padrón V del 2026?

Ante la expectativa sobre el próximo abono de los S/ 200 que se entrega cada dos meses y se otorga a las familias que cumplen con los compromisos asumidos con el programa social, como llevar a sus hijos menores de 3 años a los centros de salud, enviarlos todos los días al colegio y, en el caso de las gestantes, acudir a sus atenciones prenatales, Juntos respondió en su cuenta oficial de Facebook.

"El próximo operativo de pago (padrón V) se realizará entre la última semana de octubre y la primera semana de noviembre", se lee en el mensaje de Juntos, sin mayores detalles sobre la fecha exacta en que se realizará el abono, por lo que se aconseja mantenerse informado en las plataformas oficiales del programa social del Midis para saber si llegó el momento del cobro.

Midis Juntos responde sobre el pago del padrón V este 2026.

¿Cómo saber si recibiste el pago de Juntos?

Para verificar si eres beneficiario y recibiste el abono solo debes seguir los siguientes pasos, de forma sencilla:

Abre la app "Conecta Juntos" en tu celular. En la pantalla de inicio ingresa el número de tu DNI y tu fecha de nacimiento. Presiona el botón rojo que dice "consultar". Si cumpliste con tus compromisos la app te saludará y te mostrará en la pantalla el monto de tu abono y la fecha exacta en que podrás cobrar el dinero con tu tarjeta de débito en cualquier agencia o agente Multired.

Juntos del Midis anunció que modernizó su atención con la app móvil "Conecta Juntos" que te permitirá conocer cada detalle de tus abonos y otros trámites relacionados a este programa social que beneficia a personas en situación de pobreza y pobreza extrema en todas regiones del país.