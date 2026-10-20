Programa Contigo iniciará PAGO de S/ 300 el 23 de octubre: ¿quiénes se verán beneficiados?

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Programa Contigo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) dará inicio al pago de pensión bimestral de S/ 300 correspondiente al padrón V el viernes 23 de octubre. ¿Cómo saber si eres beneficiario?

Contigo del Midis iniciará pago de S/ 300 al padrón V del 2026

Midis está de aniversario: cumple este 20 de octubre 15 años con una red de protección social que llega a más de 10 millones de usuarios en situación de pobreza y vulnerabilidad. En el marco de su celebración, a través de sus redes sociales, dio a conocer una buena noticia para los usuarios de su programa Contigo.

No solo se trata de que la presidenta Keiko Fujimori anunció hace solo una semana que el próximo año se ampliará el presupuesto del programa social Contigo, con el propósito de incorporar a 100 mil personas más, sino que este viernes 23 de octubre se dará inicio al pago de la pensión no contibutiva correspondiente al quinto padrón (septiembre-octubre) del 2026.

Como se sabe, el monto se da cada dos meses, a miles de personas con discapacidad severa que viven en situación de pobreza o pobreza extrema, de acuerdo con el padrón nacional de beneficiarios. Recuerda que el pago se realizará a través de las agencias del Banco de la Nación o mediante el depósito en las cuentas bancarias registradas de los que podrán recibir esta subvención económica.

Pago Contigo en octubre 2026: ¿cómo saber si eres beneficiario?

Para saber si eres beneficiario del pago de la pensión bimestral de S/ 300 que el Programa Contigo dará desde el 23 de octubre, puedes ingresar a las siguientes plataformas:

Acércate a las Oficinas Municipales de Atención a las Personas con Discapacidad (Omaped) de tu distrito.

Módulo de Atención al Ciudadano en la sede central del Midis, ubicada en Av. Paseo de la República N.º 3101, San Isidro.

en la sede central del Midis, ubicada en Av. Paseo de la República N.º 3101, San Isidro. Central telefónica: marca el (01) 644 9006, opción 1 , en el horario de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:30 p. m.

, en el horario de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:30 p. m. Si tramitaste tu afiliación al programa, puedes consultar a través de la aplicación del Sistema Integrado Contigo (SiContigo) con este LINK: dirígete a la opción "consulta rápida" y coloca tu número de DNI, inmediatamente obtendrás una respuesta.

Requisitos para acceder al pago del programa Contigo

Para acceder a la pensión de S/ 300 cada dos meses, se debe cumplir con los siguientes requisitos:

Contar con un certificado de discapacidad severa emitido por algún establecimiento de salud público o privado, según la norma técnica de salud para la evaluación, calificación y certificación de la persona con discapacidad.

emitido por algún establecimiento de salud público o privado, según la norma técnica de salud para la evaluación, calificación y certificación de la persona con discapacidad. No percibir ingreso o pensión que provenga del ámbito público o privado, incluyendo las prestaciones económicas otorgadas por el Seguro Social de Salud (EsSalud).

que provenga del ámbito público o privado, incluyendo las prestaciones económicas otorgadas por el Seguro Social de Salud (EsSalud). Encontrarse en situación de pobreza o pobreza extrema bajo los criterios del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH).

Finalmente, si en caso no te encuentres dentro del padrón V del pago de Contigo, no te preocupes, ya que queda aún una fecha más este 2026: el 4 de diciembre, según se precisó en las redes sociales del programa social del Midis.

Es así como con el objetivo de acercar protección social a más personas con discapacidad severa en situación de pobreza y pobreza extrema, el Midis anunció que el 23 de octubre se dará inicio al pago de la pensión no contributiva de S/ 300 del Programa Contigo, correspondiente al padrón V.