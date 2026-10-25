Jurado Nacional de Elecciones fija el 28 de octubre como plazo para recuento de votos de Elecciones Regionales y Municipales

25/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el exsecretario general del JNE, Michell Samaniego, explicó que el órgano electoral tiene hasta el 28 de octubre para proceder con el reconteo de votos de las actas observadas. De no proceder con este procedimiento en el plazo establecido, los votos pasan a ser considerados nulos en el cómputo oficial.

Jurado Especial evaluará las actas antes del reconteo de votos

Michell Samaniego indicó que el JEE primero compara los ejemplares de las actas observadas y, si no logra resolver las inconsistencias, realiza un reconteo de votos para determinar el resultado válido.

"Cuando un acta es observada, lo que tiene que hacer el Jurado Electoral Especial para solucionar el asunto es cotejar entre los diversos ejemplares que tienen. Si no es posible solucionar el acto, se procede a un reconteo de votos, después será válida de acuerdo al resultado", afirmó.

Reconteo de votos tiene plazo hasta octubre

Además, el exsecretario general precisó que el procedimiento cuenta con una fecha límite. Advirtió que, si no se logra completar el reconteo de votos dentro de ese plazo, ya no podrá llevarse a cabo.

"El Jurado Nacional ha establecido un plazo límite para este procedimiento que vence el 28 de octubre. Si no se logra a esa fecha hacer el reconteo, ya no será posible hacer el procedimiento", señaló.

Actas observadas podrían quedar fuera del cómputo

Samaniego también explicó el proceso de evaluación para que las actas observadas sean incorporadas al cómputo de votos. Asimismo, detalló qué tipo de defectos podrían impedir que estas sean consideradas válidas.

"Como esas actas han sido observadas, no han entrado al cómputo, ya sea porque tenía un defecto que impedían su conteo. Ya sea por falta de datos, tenía errores, etcétera. La manera de solucionarlo, era el reconteo de votos. Si no llegan a esa fecha, se considerarán nulos y salen del conteo", sostuvo.

En conclusión, Michell Samaniego, exsecretario general del JNE, precisó que el reconteo de votos de las actas observadas deberá realizarse hasta el 28 de octubre. De lo contrario, los votos correspondientes serán considerados nulos y quedarán fuera del cómputo oficial.