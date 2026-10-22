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Debate en el Congreso

Mirtha Vásquez advierte posible transfuguismo tras votos de Obras y Buen Gobierno a favor de facultades legislativas

La senadora de Ahora Nación cuestionó el respaldo de integrantes de Obras y Partido del Buen Gobierno a la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo, aprobada por la Cámara Alta con 35 votos a favor.

Mirtha Vásquez cuestionó decisión de partidos.
Mirtha Vásquez cuestionó decisión de partidos. (Composición Exitosa)

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 22/10/2026

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La senadora Mirtha Vásquez, de Ahora Nación, cuestionó el respaldo de sus colegas de Obras y del Partido del Buen Gobierno a la delegación de facultades legislativas solicitada por el Poder Ejecutivo. Tras la votación en el Senado, advirtió sobre una posible nueva forma de transfuguismo parlamentario.

Mirtha Vásquez cuestiona los votos a favor de las facultades legislativas

Durante el debate parlamentario, Vásquez expresó su desacuerdo con la decisión de los senadores que respaldaron la propuesta del Gobierno. La legisladora señaló que el apoyo de representantes de ambas agrupaciones no coincidía con las posiciones que, según indicó, habían defendido anteriormente.

La parlamentaria también cuestionó los alcances del dictamen aprobado por la Cámara Alta. El texto final contempla 27 materias para legislar, siete más que las 20 consideradas en la propuesta aprobada previamente por la Cámara de Diputados.

En su intervención, Vásquez advirtió sobre las consecuencias que, desde su perspectiva, podría tener el respaldo de sectores de oposición a la iniciativa. La senadora vinculó sus cuestionamientos con el procedimiento legislativo y con la concentración de poder dentro del Parlamento.

"Hemos visto cómo se ha promovido una nueva forma de transfuguismo", indicó.

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Vásquez sostuvo que la discusión no se limitaba a la delegación de facultades al Ejecutivo, sino que también involucraba la relación entre las dos cámaras del Congreso y el respeto al dictamen aprobado previamente por los diputados.

Senado aprobó facultades con votos de Obras y Buen Gobierno

El pleno del Senado aprobó la delegación de facultades legislativas solicitada por el Ejecutivo con 35 votos a favor, 18 en contra y seis abstenciones. La medida comprende asuntos relacionados principalmente con la seguridad ciudadana y la prevención de los efectos del fenómeno El Niño.

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La votación contó con el respaldo de representantes de distintas bancadas, entre ellas Fuerza Popular, Renovación Popular y Obras. También votaron a favor dos integrantes del Partido del Buen Gobierno, mientras otros miembros de esta agrupación optaron por la abstención.

La aprobación generó cuestionamientos de legisladores que se opusieron al dictamen, especialmente por la incorporación de siete materias adicionales respecto del texto aprobado por la Cámara de Diputados. Las críticas se centraron en el procedimiento seguido por el Senado y en el alcance de las facultades concedidas.

La delegación de facultades legislativas y la advertencia de Mirtha Vásquez sobre un posible transfuguismo marcaron así el debate posterior a la votación. La senadora de Ahora Nación cuestionó el respaldo de Obras y del Partido del Buen Gobierno, mientras la decisión del Senado quedó aprobada con 35 votos favorables.

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