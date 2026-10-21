Mirtha Vásquez sorprendida por votos del Buen Gobierno: "Difiere de lo que la bancada ha estado defendiendo

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

La senadora de Ahora Nación, Mirtha Vásquez, expresó su sorpresa por los votos a favor de parte del Buen Gobierno al pedido de facultades legislativas. Sostuvo que no fue lo que la bancada vino defendiendo y que respaldan a una "mayoría autoritaria".

Aprobación de facultades en el Senado y controversia por el contrapeso institucional

El pleno del Senado otorgó luz verde al pedido de delegación de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo, alcanzando un total de 35 votos a favor, 18 en contra y seis abstenciones. La propuesta respaldada por la Cámara Alta abarca 27 materias de regulación enfocadas principalmente en la seguridad ciudadana y las acciones de prevención frente a los eventuales impactos del fenómeno El Niño.

Con esta autorización legal, la administración encabezada por la presidenta Keiko Fujimori dispondrá de un plazo de 15 días calendario para promulgar y publicar el marco normativo correspondiente. La decisión parlamentaria recogió el trabajo previo de la Comisión de Constitución, instancia que días antes había aprobado el dictamen favorable incorporando siete puntos adicionales a la propuesta que fue analizada originalmente en la Cámara de Diputados.

Durante el debate, la representante de Ahora Nación expresó su preocupación por el rol de contrapeso que debe ejercer el fuero legislativo frente a las decisiones de la administración pública. A su criterio, la concentración de competencias normativas en el Ejecutivo debilita las atribuciones de control político de las cámaras y sienta un precedente complejo para la dinámica institucional del país.

"Como el Senado ahora se ha constituido como un espacio todopoderoso que va a ignorar lo que la Cámara de Diputados emita. Entonces me parece que es muy grave esto que se ha consumado el día de hoy", detalló.

Fractura en las bancadas y cuestionamientos a los votos disidentes

El resultado de la votación dejó en evidencia marcadas divisiones internas en agrupaciones políticas consideradas de oposición o independientes. Mientras bancadas como Fuerza Popular y Renovación Popular votaron de forma compacta a favor, el Partido del Buen Gobierno registró abstenciones clave de integrantes como Nora Bonifaz, Carlos Caballero, Flavio Figallo, Patricia Iturregui y Susana Matute, al tiempo que otros legisladores independientes y de partidos como Obras sumaron sus votos al oficialismo.

"Yo realmente estoy muy sorprendida porque me parece que también es un voto que difiere lo que la bancada ha estado defendiendo y ha estado posicionando, entonces si me sorprenden estos votos disidentes sin ninguna explicación que se juntan a una mayoría de más autoritaria que no tienen explicación porque se juntan este tipo de posturas", indicó.

La postura asumida por este sector del hemiciclo generó un inmediato rechazo en bancadas como Juntos por el Perú y Ahora Nación, cuyos integrantes votaron de forma unánime en contra del dictamen. Mirtha Vásquez señaló directamente que las abstenciones y votos a favor no argumentados terminaron por favorecer la estrategia de la mayoría parlamentaria que respalda la gestión gubernamental.

En ese sentido, Mirtha Vásquez reitera su llamado a mantener la coherencia política dentro de las bancadas de oposición para fiscalizar la aplicación de las facultades otorgadas al Ejecutivo, advirtiendo que el otorgamiento de estas atribuciones normativas no debe convertirse en un cheque en blanco para la gestión gubernamental en materias tan sensibles como la seguridad ciudadana y la prevención de desastres.