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Lima y Callao seguirán en estado emergencia por 60 días más: Gobierno refuerza medidas contra el crimen

Norma regirá desde el 28 de octubre y mantendrá a la Policía al frente del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas. También contempla restricciones a derechos y permisos para eventos públicos masivos.

Lima y Callao seguirán en estado emergencia por 60 días más
Lima y Callao seguirán en estado emergencia por 60 días más (Composición Exitosa)

25/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 25/10/2026

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El Ejecutivo extendió por 60 días calendario el estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, a partir del 28 de octubre. La medida busca enfrentar la criminalidad y otras situaciones de violencia, con la Policía Nacional al frente del control del orden interno y el apoyo de las Fuerzas Armadas.

¿Qué dispone la prórroga?

El Decreto Supremo N.° 142-2026-PCM, publicado este domingo 25 de octubre, prolonga el régimen excepcional establecido en agosto del presente año. Su sustento incluye informes policiales sobre la persistencia de homicidios, sicariato, extorsión e inseguridad ciudadana en ambas jurisdicciones.

 

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