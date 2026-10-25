Congreso publica fe de erratas de la resolución de facultades legislativas

25/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Congreso de la República publicó la fe de erratas de la Ley N.° 32743, norma que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana y del fenómeno El Niño.

La corrección busca subsanar un error material detectado en el encabezado del dispositivo legal, donde se mencionaba al Senado en lugar del Congreso de la República.

La rectificación apareció en la edición extraordinaria del Boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano. Con esta publicación, el Legislativo busca precisar la identificación de la institución que aprobó la ley y corregir la referencia consignada en el documento original.

De acuerdo con el texto difundido, la fe de erratas fue solicitada mediante el Oficio N.° 078-2026-2027-OM/CR, remitido por la Oficialía Mayor del Congreso de la República. El documento dispone la modificación del encabezado para que la norma comience con la fórmula: "El Congreso de la República; ha dado la ley siguiente".

Fe de erratas corrige referencia al Senado

La publicación de la fe de erratas responde a una equivocación en la redacción del encabezado de la Ley N.° 32743. En el documento original se consignó al Senado como la institución que daba la ley, pese a que correspondía identificar al Congreso de la República.

Horas antes de la publicación de la rectificación, el presidente del Senado y del Congreso, Miguel Torres, anunció que se tramitaría de inmediato una fe de erratas para corregir el inconveniente.

"La Ley 2743 fue aprobada por ambas cámaras y remitida conforme a la Constitución y al Reglamento del Senado. Se ha identificado un error material en el encabezado donde se consignó Senado en lugar de Congreso", señaló el titular del Legislativo en un comunicado difundido en su cuenta de la plataforma X.

Comunicado sobre la ley de delegación de facultades, Ley 32743: https://t.co/N72rXWGRrm — Miki Torres (@mikitorresfp) October 24, 2026

La subsanación permite que el encabezado identifique correctamente al Congreso como la institución que dio la ley. De esta manera, la corrección se concentra en la referencia institucional del documento y no en el contenido central de las facultades legislativas delegadas al Ejecutivo.

¿Cuándo se publicó la ley de facultades legislativas?

La Ley N.° 32743 fue publicada el jueves 22 de octubre de 2026 en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano. La norma delega en el Poder Ejecutivo facultades para legislar en dos ámbitos: seguridad ciudadana y acciones vinculadas al fenómeno El Niño.

La publicación de la fe de erratas se realizó posteriormente para corregir el error material detectado en el encabezado. Según el documento oficial, la solicitud fue tramitada por la Oficialía Mayor del Congreso mediante el oficio correspondiente.

La delegación de facultades legislativas busca permitir que el Ejecutivo emita normas dentro de las materias autorizadas por el Legislativo. Sin embargo, la fe de erratas difundida en esta ocasión se limita a corregir la identificación de la institución que dio la ley, sin anunciar modificaciones adicionales a los ámbitos de competencia establecidos.

La publicación de la fe de erratas de la Ley N.° 32743 corrige la referencia al Senado en el encabezado y precisa que fue el Congreso de la República el que dio la norma. La rectificación deja constancia de la corrección formal del documento, mientras el Ejecutivo cuenta con las facultades delegadas en seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño, conforme a los alcances de la ley.